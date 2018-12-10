德國雙B中型SUV後驅入門款

2018-12-10

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

19年式新增RWD後驅入門款 Mercedes-Benz GLC 200

近年全球SUV銷售暢旺，各大汽車廠無不擴增旗下SUV產品編成，以因應這股市場趨勢。Mercedes-Benz最暢銷的中型SUV產品GLC在年式交替之際，向下追加了RWD後驅的GLC 200入門車，來跟其他競爭品牌的同級2WD車款打對台。

GLC 200搭載2.0升缸內直噴Turbo引擎，可輸出184匹最大馬力與30.6公斤米峰值扭力，與其搭配的是齒比銜接綿密順暢的9G-TRONIC 9速手自排系統，能源局公布的「小客車」平均油耗每公升可跑13.3公里，儘管帳面數據優於下文BMW X3 sDrive20i的12.9公里／公升，但由於是以「小客車」名目送測，所以只能達到1,800～2,400cc級距第2級的耗能標準。

試駕車選配的AMG Line外觀套件包含跑車化懸載與19吋胎圈組，駕馭起來要比標配AGILITY CONTROL舒適型懸載和18吋胎圈組的GLC 200硬朗明快許多，且輾過路面坑洞的震顛感仍能妥善化解，不致讓車內乘員覺得顛簸不適。

這輛試駕車選配了AMG Line內裝套件，包括3輻式多功能真皮平底跑車方向盤、不鏽鋼跑車式行車踏板（附防滑塊）、雙筒式設計儀表（附5.5吋TFT彩色多功能顯示幕）、儀表板鍍鉻飾條及空調出風口鑲銀色鍍鉻飾環，其Audio 20音響並選配有Garmin® MAP PILOT中文衛星導航系統，中控台的亮面黑色鋼琴烤漆飾板及車門的鋁質飾板均改為霧面黑梣木飾板，而標配的ARTICO舒適型座椅則換成ARTICO／DINAMICA舒適型座椅，整體鋪陳科技時尚又不失跑格。

台灣賓士分公司將GLC 200報出227萬起的售價，相較下文的BMW X3 sDrvie20i似乎更具說服力。

Mercedes-Benz GLC 200小檔案

車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,656×1,890×1,644mm

軸距：2,873mm

引擎型式：直4 DOHC 16汽門 缸內直噴Turbo

排氣量：1,991cc

最大馬力：184匹／5,500轉

最大扭力：30.6公斤米／1,200～4,000轉

驅動方式：FR前置引擎後輪驅動

排檔設計：9G-TRONIC 9速手自排

0～100公里／時加速：8.0秒

極速：212公里／時

平均油耗：13.3公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）

能源效率等級：2級（小客車1,800～2,400cc歐規油耗）

售價：227萬起

RWD入門車配備升級不加價 BMW X3 sDrive20i

BMW X3也選在年式交替之際以RWD的sDrive20i取代原先4WD的xDrive20i，剛好跟頭號競爭對手Mercedes-Benz GLC系列新追加的RWD入門款GLC 200對上，兩者旗鼓相當的產品力與價格更增添了相互較勁的煙硝味。

新年式的X3 sDrive20i入門車外觀大抵維持著原本X3 xDrive20i的樣貌與規格，引擎蓋下同樣為一具2.0升直4 TwinPower Turbo引擎，擁有184匹最大馬力與29.6公斤米峰值扭力，結合齒比銜接綿密的Steptronic 8速手自排變速箱，其0～100公里／時加速要比xDrive20i稍稍快上0.1秒，縮短至8.2秒，213公里／時的極速卻降低了2公里／時，能源局公布的12.9公里／公升平均油耗更比xDrive20i大幅精進了1.5公里／公升，能源效率當然是該級距小客貨兩用車最佳的第1級，動力效能教人難以挑剔。

實際試駕時發現sDrive20i的油門反應靈敏而線性，加速非常流暢有力，馳騁起來要比先前試駕4WD的xDrive20i更顯輕快；懸載調校頗為明快紮實，賦予本車出色的操控感與沉穩的行路性。

X3儀表控台設計維持BMW一貫駕駛人導向的基調，這輛sDrive20i入門車的內裝採黑色Leatherette皮質，其間妝點以黑色高光澤飾板與霧銀鍍鉻按鍵組，車廂氛圍冷冽簡練而不失科技質感。配備方面，除了原先xDrive20i即標配的Comfort Access免鑰匙系統、尾門感應啟閉功能、豪華型3區恆溫空調及源自7系列旗艦的迎賓光毯外，現在又升級功能更完整的5AT智慧駕駛輔助套件、8.8吋多重行車模式儀表板及BMW衛星導航系統，售價則維持229萬不變，對消費者還算是有誠意。

BMW X3 sDrive20i小檔案

車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,708×1,891×1,676mm

軸距：2,864mm

引擎型式：直4 DOHC 16汽門 TwinPower Turbo

排氣量：1,998cc

最大馬力：184匹／5,000～6,500轉

最大扭力：29.6公斤米／1,350～4,600轉

驅動方式：FR前置引擎後輪驅動

排檔設計：Steptronic 8速手自排

0～100公里／時加速：8.2秒

極速：213公里／時

平均油耗：12.9公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）

能源效率等級：1級（小客貨兩用車1,800～2,400cc歐規油耗）

售價：229萬

儀表控台格局維持BMW一貫駕駛人導向的調性，入門款的sDrive20i內裝採黑色Leatherette皮質，輔以黑色高光澤飾板與霧銀鍍鉻按鍵組，並新增8.8吋多重行車模式儀表板，座艙氛圍冷冽不失科技質感。

行李廂標準容量為550公升，若將40／20／40分離後座椅背完全向前傾倒，最大載物容量可擴充至1,600公升，跟上文Mercedes-Benz GLC 200平分秋色。

這具2.0升直4 TwinPower Turbo引擎運轉十分精緻順暢，可輸出184匹最大馬力與29.6公斤米峰值扭力，能源局公布的平均油耗每公升可跑12.9公里，達到該級距小客貨兩用車能源效率最佳的第1級。

現行X3的軸距長達2,864mm，後座頭腳空間均比上一代成長許多，乘坐其中感覺格外寬敞舒適。

3D造型設計的全LED尾燈，形塑立體動感的車尾輪廓，在提高辨識度的同時，也強化了X3的時尚品味；後保桿下雙邊出的鍍鉻圓形排氣尾管，更彰顯本車的運動風格。

BMW X3 sDrive20i雙腎型水箱護罩格柵及前保桿下氣壩上方的水平飾條均點綴以專屬的黑色高光澤材質，保桿下飾板則為車身同色烤漆處理，搭配緞面鋁質窗框，突顯其都會用SUV的調性。

若將後排座椅完全傾倒，可將行李廂置物空間由550公升一舉擴充到1,600公升，同時獲得不錯的置物縱深。

試駕車選配了AMG Line內裝套件，包括3輻式多功能真皮平底跑車方向盤、不鏽鋼跑車式行車踏板（附防滑塊）、雙筒式設計儀表（附5.5吋TFT彩色多功能顯示幕）、儀表板鍍鉻飾條及空調出風口鑲銀色鍍鉻飾環，中控台亮面黑色鋼琴烤漆飾板和車門鋁質飾板皆改用霧面黑梣木飾板，原本的ARTICO舒適型座椅則換成ARTICO／DINAMICA舒適型座椅。

拜2,873mm長軸距所賜，GLC的後座腿部空間相當充裕，應能滿足大多數家庭SUV買家的期待。

這輛GLC 200選配的AMG Line外觀套件視覺感有別於標配的Exclusive外觀套件，側窗框附鋁質飾條，並具備AMG車身造型套件、銀色鍍鉻鋁質車頂架、雙排氣鍍鉻尾飾管，看起來更富動感跑格。

這具2.0升缸內直噴Turbo引擎可輸出184匹最大馬力，並從1,200轉即可產生峰值為30.6公斤米扭力高原，國內能源局公布的平均油耗每公升可跑13.3公里，符合小客車1,800～2,400cc的2級能源效率。

Mercedes-Benz GLC系列中型SUV近期追加RWD後驅的GLC 200入門車，這輛試駕車上另選配了AMG Line外觀套件、跑車化懸載及19吋AMG 5輻雙肋式輕合金輪圈，輪胎一併升級至235／55R19規格。

本文試駕的GLC 200選配了跑車化懸載，操控起來十分硬朗明快，在一般道路馳騁展現沉穩紮實的行路性，根據原廠性能數據，其0～100公里／時加速需時8.0秒，極速可直上212公里／時。

本車油門反應明快有力，驅策起來頗富快意，原廠數據0～100公里／時加速需時8.2秒，要比先前4WD的xDrive20i稍快0.1秒。

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