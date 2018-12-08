大金頂級清淨機 保濕淨氣雙功能

2018-12-08

〔記者凃盈如／台北報導〕秋冬面臨空氣汙染、秋冬沙塵暴、車輛廢氣等，各式各樣的戶外髒空氣、PM2.5的紫爆威脅。其中，空污中的PM2.5（細懸浮微粒），粒徑只有頭髮二十八分之一，小到足以穿透呼吸系統，並負載重金屬、戴奧辛以及病菌等，直接到達胸腔，長期暴露在PM2.5中，將嚴重影響健康 。

專家也建議消費者在選購空氣清淨機時，可從三點評估，包括進氣和換氣效率、捕捉灰塵、雜質、細菌的過濾功能以及是否能去除異味。

針對民眾憂心的空污問題，大金空調2019年全新推出頂級保濕 × 空氣清淨機MCK70VSCT-W，訴求具備「雙重閃流放電功能」，內部2倍速度分解有害氣體、異味，及濾網上的細菌。業者表示，該機種採用業界首創TAFU長效濾網，效率提升1.4倍，長達10年不用更換，可過濾99.97%的PM0.3，濾網採用Lotus纖維，高度防潑水、防油，可防止髒汙堵塞，吸附力不下降，此外，其超大風量7.0 m³/分鐘，可快速清淨、促進空氣循環，即使是大房間或客廳，也能快速清淨整個空間，且具備「空間濕度管家」，當濕度到達設定值時自動停止加濕、濕度不夠時自動啟動。此外還有Mini Tower：MC55USCT、MC40USCT，迷你設計簡約美型，降低高度為 50cm、寬度與深度僅有27cm，讓空間應用更有餘裕，且配有美肌保濕功能，可自動調濕；尤其，台灣獨家的「PM2.5六色顯示面板」，能自動偵測環境中的PM2.5濃度，清楚顯示在運轉面板上，亮色越多空氣品質越糟，讓消費者隨時掌握居家好空氣。

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