Digital City南京松江 都會時尚─全國電子再展據點 120坪明亮寬敞 開幕慶天天有優惠

2018-12-08

〔記者凃盈如／台北報導〕全國電子旗下Digital City 昨（7）日於台北市中心拓展全新門市─南京松江店，以120坪的寬敞空間，走時尚都會風格，保有Digital City精緻、數位3C的取向，同時增加更多生活氛圍與質感元素，緊抓南京松江商圈客層屬性需求，透過都會風、現代簡約的賣場規劃，帶給消費者耳目一新的感受，同時提供新潮、科技、3C數位城市等智慧生活方案。

慶祝開幕，該店將於即日起至11日推出一系列的開幕優惠，每日上午10：00推出限定限量3C家電、且活動期間全館指定家電9折、指定APPLE商品88折、指定智慧型手機滿5,000元現折500元，另外指定電腦則能享有滿萬現折300元到800元不等的優惠方案。申辦中華電信、台灣大哥大、亞太電信、遠傳及台灣之星門號服務，攜碼最高回饋破萬元，再享分期0利率，刷指定銀行信用卡滿額送刷卡禮，滿額並分期最高再送3,600元全國電子提貨券。

此外，使用Apple Pay、Android Pay消費就送體驗禮，滿3,000元再送滿額禮，且開幕期間購物滿萬元就享滿額贈，單筆消費滿2,000元以上可參加「消費滿額扭扭樂」，最大獎是65型4K電視，且今、明兩天，指定時段還將推出品牌活動及美食饗宴。

業者表示，南京松江商圈為台北金融重鎮，商圈內也有許多住家及學區，貼近商圈民生需求，Digital City南京松江店有更完整的資通訊商品及服務，滿足現代人對於數位生活的高度依賴。除了智慧型手機區塊更為完整，另有VR體驗區，也有任天堂Switch可現場試玩。

全國電子Digital City南京松江店走時尚都會風格，且打造完整的影視專區。

全國電子旗下Digital City南京松江店昨日開幕，主打3C，開設各大資通訊年度旗艦機都可以在這裡選購。

全國電子Digital City南京松江店設有各名牌最新款大尺寸電視、滾筒洗衣機、多門冰箱、冷氣等專區，並網羅小米、dyson等潮牌家電。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/