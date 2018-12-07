大齡網紅 大勢出擊－4

文／呂安婕
琳恩：成為網紅完全是意外。
對於琳恩‧斯萊特（Lyn Slater），台灣可能並不陌生，在年輕設計師周裕穎於紐約發表的2018春夏系列〈遇見常玉MEET SANYU〉，現年66歲的琳恩‧斯萊特不僅現身秀場，還是陪同謝幕的嘉賓，繼今年二月接受Uniqlo邀請，參與「Shirt for All」形象影片，演繹品牌白襯衫的簡約之美，4月更受邀至中國擔任服裝設計比賽評審，時尚影響力寶刀未老。
同樣擁有一頭閃耀銀髮，總愛搭配艷麗紅唇的她，目前IG粉絲數高達56萬，與其說她是大齡網紅、模特兒，琳恩真正身份是犯罪學博士、大學社工系教授、作者、時尚部落，踏入時尚業完全是無心插柳。
基於對時尚的喜愛，58歲已是大學教授的她開始研習設計課程， 2014年紐約時裝週期間，琳恩‧斯萊特與友人在秀場附近用餐，一身山本耀司搭配CHANEL包款的個性時髦穿搭，吸引眾家攝影師「誤會」為時尚名人搶拍，意外躍升時尚指標，因此以「Accidental Icon」為名開設網站分享時尚穿搭，並以iconaccidental之名進入IG，這位時尚阿嬤自此晉升網紅之列，更與模特兒經紀公司簽下合約。
誠如琳恩‧斯萊特在個人網頁引用知名設計師山本耀司的一段話：「對我來說，一個專注於工作、不在意獲取他人好感的女人，堅強同時也細緻，是更有魅力的……，就像一件精心剪裁的棉質長褲都能勝過漂亮的絲質禮服。」從分享於IG的穿搭亦可清楚看見，堅持做自己的率真個性，例如為了展現今冬的短靴，她不吝側身邁開大步，甚至大方跨坐欄干，絲毫不受年齡所限，盡情享受穿搭的樂趣。
對於時尚穿搭，琳恩‧斯萊特說：「挑一只具有個性的包款，再穿上富有設計感的洋裝，現在你已準備好走進這個世界、開始行動！」
部分圖片提供／Burberry、周裕穎
-
琳恩‧萊斯特演繹設計師周裕穎作品。鮮明的紅、白對比，富有設計感的創意細節，都是琳恩‧萊斯特日常穿搭鍾愛的設計元素。
-
身為國內設計師周裕穎粉絲，琳恩‧萊斯特大方穿上其以畫家常玉畫作演繹的服裝登上2018春夏紐約時裝週伸展台。
-
富設計感的帥氣大衣、鮮明的紅唇，琳恩‧萊斯特勇於挑戰搶眼元素展現時尚氣場。 （圖截自：https://www.accidentalicon.com/）
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv