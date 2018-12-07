大齡網紅 大勢出擊－1

2018-12-07

文／呂安婕

星二代競相亮相，且年紀一個比一個輕，你以為年紀大就不吃香嗎？看看年輕人最愛的Instagram裡不乏追蹤人數數十萬的大齡網紅，Burberry最新耶誕廣告邀請拍攝藝人平均年齡高達47歲，「大齡」時尚力不容小覷。

在時尚精品競相向年輕市場靠攏的今日，品牌想在IG、Snapchat等社群吸引目光，邀請具有廣大粉絲追隨的年輕星二代、部落客拍攝廣告，透過他們的時尚搭配力與對公眾的影響力推薦品牌產品。只是，年輕人的購買力有限，35歲以上族群消費力更為可觀，如何吸引這群嬌客「認同」，其實更為重要。

觀察近二年時尚伸展台，大齡模特兒紛紛回籠，從2016年Bottega Veneta歡慶品牌50周年大秀，邀請75歲資深名模勞倫赫頓（Lauren Hutton）壓軸走秀；2017年9月Versace大秀邀得90年代超模卡拉布魯尼（Carla Bruni）、克勞蒂亞‧雪佛（Claudia Schiffer）、娜歐蜜‧坎貝兒（Naomi Campbell）、辛蒂‧克勞馥（Cindy Crawford）和海倫娜‧克莉史汀森（Helena Christensen）回歸，足見這股大齡時尚魅力。

相較年輕明星、網紅的無敵青春，大齡名模與網紅臉上或許多了數道皺紋，卻展現更多豐富的人生閱歷，特別是個人IG呈現出不盲從流行趨勢的智慧穿搭，往往更具說服力。畢竟大家都會老，也都想老得優雅美麗，大齡網紅經過年齡淬鍊的優雅丰姿，更顯出時尚魅力。

部分圖片提供／Burberry、周裕穎

90年代傳奇超模回歸齊聚Versace 2018春夏大秀，大齡魅力不小覷，由左而右卡拉布魯尼（Carla Bruni）、克勞蒂亞‧雪佛（Claudia Schiffer）、娜歐蜜‧坎貝兒（Naomi Campbell）、辛蒂‧克勞馥（Cindy Crawford）、海倫娜‧克莉史汀森（Helena Christensen）。（達志影像）

紀念品牌同名創辦人哥哥吉安尼‧凡賽斯（Gianni Versace）逝世20周年，曾是哥哥最重要靈感來源、現任品牌設計總監的唐娜特拉‧凡賽斯（Donatella Versace，左三）邀請90年代傳奇超模同台緬懷當年風華。（達志影像）

Bottega Veneta歡慶品牌50週年大秀終場，特邀年齡差正巧50歲的資深名模勞倫赫頓（Lauren Hutton，右）與當紅名模吉吉‧哈蒂德（Gigi Hadid）演繹世代接班。（達志影像）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/