《靜夜耶誕》雪燦金緻

2018-12-07

記者凃盈如／台北報導

美式質感居家通路Crate and Barrel，今年順應各種過節場景，推出多元的風格節慶商品，無論面對哪一種大小的居家空間，或者不同的風格愛好者，都有相應的商品可駕馭節慶場景。若喜歡比較中性、不退流行的風格，那麼台灣人較少使用的「白色」，其實會是很容易展現耶誕氛圍的選擇。

Crate and Barrel鼓勵消費者，在布置風格上，可先以顏色定調，舉例來說，帶有溫潤質感的木質飾品和雪白的陶瓷商品，能夠鋪陳出北歐風情的寧靜耶誕，搭配溫暖毛呢抱枕和粗針織披毯，就可讓居家空間瀰漫冬日獨有的靜謐閒適。

圖片提供／ Crate and Barrel

Crate and Barrel以白色織品與瓷器，兼顧節慶感與空間的溫度。耶誕樹下特別以羊毛混紡的「樹裙」，包裹著耶誕樹，小細節也很溫馨。

Crate and Barrel耶誕吊飾掛架擺飾，不必占去太大空間，也能表現耶誕氛圍。

現代風格與華麗的節慶元素調和，點亮季節的祝福。

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