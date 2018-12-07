《靜夜耶誕》湛藍星夜

2018-12-07

記者凃盈如／台北報導

耶誕節的腳步近了，每年到了這個時節，街上的布置、燈海，都提醒著我們往下一年邁進。為家裡更換上耶誕布置，感受節慶的歡愉與祝福，對來年許下心願。

諾貝松耶誕樹是最能夠瞬間為居家創造節慶感的擺設，但大型耶誕樹通常很挑空間，在購買耶誕樹前，尺吋通常會是一個考量的要點。可先丈量居家樓高，以家裡地面至天花板高度3/4為宜。若地面至天花板為2.8公尺，耶誕樹則以2.1公尺上下為宜，空間感較不顯窘迫；又或以另一準則衡量，樹梢離天花板至少有15公分，亦可推估所需耶誕樹的高度。

若是喜歡奢華大人味的耶誕布置，則少不了璀璨的金銀色彩。讓清透玻璃、金屬或大理石這幾種材質相遇，能讓看似冷調的現代風格與華麗的節慶元素調和。譬如今年ZARA HOME便以看起來較「高冷」的午夜藍，打造時尚耶誕氛圍。

而在一切定調之後，則可開始著手派對相關的居家娛樂商品、食品。譬如Crate and Barrel於酒吧推車上，準備了炒熱氣氛的一系列調酒用品，只需找到一個心儀的節慶特調酒譜，或者派對小食，就可讓客人驚豔。

※飲酒過量，害人害己，未成年請勿飲酒

圖片提供／ Crate and Barrel、ZARA HOME

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