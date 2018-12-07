2018-12-07

記者王瀅娟／台北報導

月月上新品 提高聲量

「每個月推出新品」以維持品牌在新世代消費者心中的新鮮感，慢慢在精品圈中發酵。Burberry推出每月17日上新品的B Series系列，Celine在新任創意總監Hedi Slimane的主導下也傳有意加入每月推出新品的行列。

而容易引起新世代消費者注意的聯名系列將來也不會少，最近上市的就有Fendi與Instagram藝術家合作的Fendi Mania系列、Louis Vuitton與前時尚雜誌總監Grace Coddington的聯名系列等，不但發表時引起社交媒體洗版，實際上市時銷售也相當亮眼。Riccardo Tisci上任Burberry創意總監，還沒推出新系列，就宣布12月將推出與Vivienne Westwood合作的聯名系列，說明聯名系列對於新世代消費者的吸引力。

圖片提供／Burberry、Louis Vuitton

Burberry創意總監Riccardo Tisci還沒發表新系列，便宣布要與Vivienne Westwood推出聯名系列，並於Instagram上貼出他與Vivienne Westwood及她的老公兼設計夥伴Andreas Kronthaler的合照。

Burberry B Series於每月17日上線Instagram限時販售，各地區指定店舖也會有少量現貨，圖為11月17日上市款，Kingdom標語連帽上衣。

Burberry B Series於每月17日上線Instagram限時販售，各地區指定店舖也會有少量現貨，圖為11月17日上市款，Kingdom標語休閒褲。

Burberry B Series於每月17日上線Instagram限時販售，各地區指定店舖也會有少量現貨，圖為11月17日上市款，Kingdom標語棒球帽。

Burberry B Series於每月17日上線Instagram限時販售，各地區指定店舖也會有少量現貨，圖為11月17日上市款，Logo圍巾。

Grace Coddington穿上自己與Louis Vuitton的聯名系列服裝出席早春秀，宣布雙方將推出聯名系列，上面印有她手繪的愛貓與Louis Vuitton女裝藝術總監Nicolas Ghesquiere（左）的愛犬。

Louis Vuitton與前時尚雜誌總監Grace Coddington的聯名系列，小貓剪影的鍊帶包，非常具有賣相。

Louis Vuitton與前時尚雜誌總監Grace Coddington的聯名系列，手繪的小貓、小狗躍上皮包上，非常具有賣相。

Louis Vuitton與前時尚雜誌總監Grace Coddington的聯名系列，手繪的小貓、小狗躍上皮包上，非常具有賣相。

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