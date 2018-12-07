時尚快閃 遍地開花：Moncler Genius

2018-12-07

記者王瀅娟／台北報導

事件的開端是，Moncler執行長Remo Ruffini思索是否有時裝秀以外的形式與顧客溝通，拉近與顧客間的距離，最後，於今年2月米蘭時裝週推出Moncler Genius計畫，邀集8位設計奇才合作。

翻開Moncler Genius合作對象名錄，有鼎鼎大名的Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli，但更多的是正受矚目的當紅新銳設計師，包括Simone Rocha、Craig Green與二宮啟，以及在潮流界擁有教父地位的藤原浩，同時也內舉不避親地啟用藝術總監Francesco Ragazzi、有長期合作關係的明星造型師Karl Templer與品牌設計師Sandro Mandrino，範圍涵括高級時裝、高級街頭與街頭潮流，以不同的視角打造「羽絨衣」，持續給新世代消費者帶來視覺上的刺激。

Moncler Genius計畫於甫落幕的米蘭時裝週再發表「嶄新篇章（The Next Chapter）」，延續與二宮啟、Craig Green與Simone Rocha的合作，將於明年1月陸續上市，未來也會持續尋找新設計師加入計畫，實現「一屋，眾聲（One House, Different Voices）」的品牌精神。

Moncler × Palm Angels

Palm Angels是Moncler藝術總監Francesco Ragazzi所創，最初是他推出的同名攝影文集，以黑白影像展現美國洛杉磯滑板文化。2015年秋冬推出成衣系列，綜合他的義大利剪裁技巧與他對美國洛杉磯滑板玩家的尊崇，可被歸類為高級街頭品牌，推出後迅速獲Barney’s New York、Selfridges、Saks Fifth Avenue、倫敦Harvey Nichols等採購，以及Pharrell Williams、ASAP Rocky等饒舌歌手喜愛。時髦的運動套裝是其

Moncler × Noir Kei Ninomiya

二宮啟（Kei Ninomiya）是川久保玲最重視的弟子之一，擅長應用不同的剪裁方式表現立體感，認為服裝是由不同的部件構築而成，充分展現在他的設計中，以與Moncler合作的2019春夏聯名系列為例，將與羽絨衣拆解後，再以金屬環連結起來。此外他熱愛黑色，曾說過：「像高級時裝這樣精緻而特別的東西，只需要用一種顏色來表達，黑色。」「黑色是既強烈又美麗的顏色。可以依其製作手法、技術和材質的不同，而有不同變化。」品牌也以Noir（法文：黑色）命名。

Moncler × Craig Green

Craig Green 2012年自創品牌，2014年獲英國時尚獎新銳設計師獎，2015年LVMH設計比賽前8強，2016年獲英國時尚獎年度男裝設計師獎，以制服與工作服為基礎，探討衣服、人和空間的互動，纏繞的繩帶與出奇的服裝結構是其招牌設計，雖然看起來很大膽，卻出乎意料地實穿，因此無論在創意或商業上都很成功。以男裝為主，然而Lady Gaga、FKA Twigs等歌手也都熱愛穿他的設計，是少數受到女生熱愛的男裝品牌。

Moncler × Simone Rocha

父親是知名設計師John Rocha，從小浸淫在布料的世界中，讓她對面料特性的掌握有超乎年齡的成熟度。2010年自創品牌，2013年與2014年分別獲得英國時尚獎新銳獎與新創獎，2014年LVMH設計比賽前8強，2016年拿下英國時尚獎年度女裝設計師獎。其設計充滿少女的浪漫情懷，如立體花朵、刺繡、荷葉、蕾絲、珍珠等，但總有適度的平衡。每季尋求創新之餘，也繼續說上一季沒說完的故事，相信好設計不應該只有6個月的賞味期。

Moncler × Fragment

Fragment是由潮流教父藤原浩領軍的設計工作室，跨界聯名設計範圍從球鞋、牛仔褲、精品、手錶、汽車、3C電玩、生活物件甚至飲品都有，每每引起話題。比起「設計師」稱號，他更認為自己是帶來顛覆性想法的策劃者。在聯名設計上，他往往會挑他覺得對方好的單品，再加上自己的風格予以變化，與Moncler的合作也是，比如在羽絨衣上加上標語、工作室座標、可撕下隨意重貼的Logo魔鬼沾等，將實用的羽絨衣轉化為潮流單品。

圖片提供／Moncler

Moncler Genius計畫11月上市Moncler Grenoble系列，以絢麗的印花為傳統滑雪裝束注入個性。

Moncler Genius計畫嶄新篇章Moncler 1952系列以幾何圖案印花排列，解構重組的設計相當搶眼。

Moncler Palm Angels聯名系列是Moncler Genius計畫10月上市的迷你系列，以紅黑色調為主，展現羽絨服的潮流魅力。

Moncler Palm Angels聯名系列以大量的標語為特色，是目前年輕世代最愛的設計元素之一。

Moncler Genius計畫嶄新篇章Moncler Noir Kei Ninomiya系列詮釋重複的連續區塊排列與抽象幾何意象，打造出如花瓣般包覆的洋裝。

Moncler Noir Kei Ninomiya 2018秋冬將羽絨服拆解成編織物料，再編織出羽絨上衣，十分有張力。

Moncler Genius計畫嶄新篇章Mocler Craig Green系列自帳篷與風箏汲取靈感，運用抽繩帽將此概念發揮至極致，大膽用色更襯托出極具戲劇性的外型。

Moncler Craig Green 2018秋冬將救生筏與太空服概念和羽絨服結合，創作出全新的人體輪廓與空間。

Moncler Simon Rocha 2019春夏系列在加了許多荷葉邊的抽繩風衣上外加PVC外套，利用材質巧妙平衡浪漫與剛硬。

Moncler Simone Rocha 2018秋冬想像維多利亞時代穿著繁複襯裙的登山者，粉紅色與荷葉邊為羽絨服帶來少女的浪漫。

Moncler Fragment 2019春夏持續實驗在羽絨服上加上不同的材質，讓羽絨服跳脫原本角色。

Moncler Fragment 2018秋冬在羽絨服上加上工作室座標與可拆式品牌Logo魔鬼沾，轉變為潮流單品。

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