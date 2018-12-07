時尚快閃 遍地開花：Moncler Genius

記者王瀅娟／台北報導
事件的開端是，Moncler執行長Remo Ruffini思索是否有時裝秀以外的形式與顧客溝通，拉近與顧客間的距離，最後，於今年2月米蘭時裝週推出Moncler Genius計畫，邀集8位設計奇才合作。
翻開Moncler Genius合作對象名錄，有鼎鼎大名的Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli，但更多的是正受矚目的當紅新銳設計師，包括Simone Rocha、Craig Green與二宮啟，以及在潮流界擁有教父地位的藤原浩，同時也內舉不避親地啟用藝術總監Francesco Ragazzi、有長期合作關係的明星造型師Karl Templer與品牌設計師Sandro Mandrino，範圍涵括高級時裝、高級街頭與街頭潮流，以不同的視角打造「羽絨衣」，持續給新世代消費者帶來視覺上的刺激。
Moncler Genius計畫於甫落幕的米蘭時裝週再發表「嶄新篇章（The Next Chapter）」，延續與二宮啟、Craig Green與Simone Rocha的合作，將於明年1月陸續上市，未來也會持續尋找新設計師加入計畫，實現「一屋，眾聲（One House, Different Voices）」的品牌精神。
Moncler × Palm Angels
Palm Angels是Moncler藝術總監Francesco Ragazzi所創，最初是他推出的同名攝影文集，以黑白影像展現美國洛杉磯滑板文化。2015年秋冬推出成衣系列，綜合他的義大利剪裁技巧與他對美國洛杉磯滑板玩家的尊崇，可被歸類為高級街頭品牌，推出後迅速獲Barney’s New York、Selfridges、Saks Fifth Avenue、倫敦Harvey Nichols等採購，以及Pharrell Williams、ASAP Rocky等饒舌歌手喜愛。時髦的運動套裝是其
Moncler × Noir Kei Ninomiya
二宮啟（Kei Ninomiya）是川久保玲最重視的弟子之一，擅長應用不同的剪裁方式表現立體感，認為服裝是由不同的部件構築而成，充分展現在他的設計中，以與Moncler合作的2019春夏聯名系列為例，將與羽絨衣拆解後，再以金屬環連結起來。此外他熱愛黑色，曾說過：「像高級時裝這樣精緻而特別的東西，只需要用一種顏色來表達，黑色。」「黑色是既強烈又美麗的顏色。可以依其製作手法、技術和材質的不同，而有不同變化。」品牌也以Noir（法文：黑色）命名。
Moncler × Craig Green
Craig Green 2012年自創品牌，2014年獲英國時尚獎新銳設計師獎，2015年LVMH設計比賽前8強，2016年獲英國時尚獎年度男裝設計師獎，以制服與工作服為基礎，探討衣服、人和空間的互動，纏繞的繩帶與出奇的服裝結構是其招牌設計，雖然看起來很大膽，卻出乎意料地實穿，因此無論在創意或商業上都很成功。以男裝為主，然而Lady Gaga、FKA Twigs等歌手也都熱愛穿他的設計，是少數受到女生熱愛的男裝品牌。
Moncler × Simone Rocha
父親是知名設計師John Rocha，從小浸淫在布料的世界中，讓她對面料特性的掌握有超乎年齡的成熟度。2010年自創品牌，2013年與2014年分別獲得英國時尚獎新銳獎與新創獎，2014年LVMH設計比賽前8強，2016年拿下英國時尚獎年度女裝設計師獎。其設計充滿少女的浪漫情懷，如立體花朵、刺繡、荷葉、蕾絲、珍珠等，但總有適度的平衡。每季尋求創新之餘，也繼續說上一季沒說完的故事，相信好設計不應該只有6個月的賞味期。
Moncler × Fragment
Fragment是由潮流教父藤原浩領軍的設計工作室，跨界聯名設計範圍從球鞋、牛仔褲、精品、手錶、汽車、3C電玩、生活物件甚至飲品都有，每每引起話題。比起「設計師」稱號，他更認為自己是帶來顛覆性想法的策劃者。在聯名設計上，他往往會挑他覺得對方好的單品，再加上自己的風格予以變化，與Moncler的合作也是，比如在羽絨衣上加上標語、工作室座標、可撕下隨意重貼的Logo魔鬼沾等，將實用的羽絨衣轉化為潮流單品。
圖片提供／Moncler
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Moncler Genius計畫11月上市Moncler Grenoble系列，以絢麗的印花為傳統滑雪裝束注入個性。
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Moncler Genius計畫嶄新篇章Moncler 1952系列以幾何圖案印花排列，解構重組的設計相當搶眼。
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Moncler Palm Angels聯名系列是Moncler Genius計畫10月上市的迷你系列，以紅黑色調為主，展現羽絨服的潮流魅力。
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Moncler Palm Angels聯名系列以大量的標語為特色，是目前年輕世代最愛的設計元素之一。
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Moncler Genius計畫嶄新篇章Moncler Noir Kei Ninomiya系列詮釋重複的連續區塊排列與抽象幾何意象，打造出如花瓣般包覆的洋裝。
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Moncler Noir Kei Ninomiya 2018秋冬將羽絨服拆解成編織物料，再編織出羽絨上衣，十分有張力。
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Moncler Genius計畫嶄新篇章Mocler Craig Green系列自帳篷與風箏汲取靈感，運用抽繩帽將此概念發揮至極致，大膽用色更襯托出極具戲劇性的外型。
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Moncler Craig Green 2018秋冬將救生筏與太空服概念和羽絨服結合，創作出全新的人體輪廓與空間。
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Moncler Simon Rocha 2019春夏系列在加了許多荷葉邊的抽繩風衣上外加PVC外套，利用材質巧妙平衡浪漫與剛硬。
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Moncler Simone Rocha 2018秋冬想像維多利亞時代穿著繁複襯裙的登山者，粉紅色與荷葉邊為羽絨服帶來少女的浪漫。
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Moncler Fragment 2019春夏持續實驗在羽絨服上加上不同的材質，讓羽絨服跳脫原本角色。
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Moncler Fragment 2018秋冬在羽絨服上加上工作室座標與可拆式品牌Logo魔鬼沾，轉變為潮流單品。
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