〈時光限定〉：日潮教父聯手瑞錶大師

2018-12-07

記者方惠宗／台北報導

全球限量500只、首批抵台10只，2天內被訂光，追加訂單更如錶盤「雙閃電」的迅猛來勢！這款TAG Heuer與日本潮流教父藤原浩（Hiroshi Fujiwara）一起設計的Carrera腕錶，為1963年專為賽車手設計的第一款TAG Heuer Carrera計時碼錶注入超乎預期的設計，收藏聲浪果然強大！

「藤原浩是重新演繹這個指標性腕錶系列的完美合作夥伴！」日前獲頒2018 GPHG日內瓦鐘錶大評審團特別獎的前LVMH集團鐘錶部主席暨TAG Heuer執行長Jean-Claude Biver透露，這次合作賦予日本「裏原宿之父」完全的設計自由，為這款經典時計帶來黑色洗鍊的全新外觀。錶盤可見象徵藤原浩「Fragment Design」的雙閃電標誌，錶面外圈附測速儀，功能顯示愈加完備；三個計時副錶盤略為內凹，錶面更具層次感；搭載自製Heuer 02自動計時機芯，同時獻上手鐲式黑色鱷魚皮錶帶，以及夯炸了的NATO錶帶，傳奇賽車錶竟有了軍裝感、工裝風，原創而自然，「爆款」立現！

圖片提供／TAG Heuer

TAG Heuer Carrera Heuer -02×藤原浩Fragment計時腕錶，265,800元。全球限量500只。僅於TAG Heuer專賣店和tagheuer.com網上發售。

米色刻度和米色鍍銠時針和分針均有SuperLuminova®夜光塗料。

轉至錶背可欣賞機芯運轉，亦見「雙閃電」標誌。

還可為腕錶搭配黑灰色相間的NATO錶帶。

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