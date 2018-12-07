〈時光限定〉：一生懸命 職人獻禮

2018-12-07

記者方惠宗／台北報導

視「機械錶精準度推向計時科技的極限」為一生懸念的信仰，Grand Seiko（簡稱GS）在1998年發表的9S機芯誕生於超越「瑞士天文台認證」標準的獨家精準度規格，以高精準度、長效動力儲存與堅實結構贏得國際盛名。紀念9S問世20週年，GS為其附加GMT功能、打造全球限量1千只的型號「SBGM235」限定錶，面盤的專屬紋樣由80條曲線交織成放射狀螺旋花紋，搭配象徵Grand Seiko的「G」、「S」，以及催生GS、「第二精工舍」的閃電標記。面盤內圈以立體設計的24小時制阿拉伯數字時標方便判讀兩地時間。搭配深藍色鱷魚皮錶帶，襯托紳士風範，並贈白色鱷魚皮錶帶加添高雅氣質。

圖片提供／Grand Seiko

Grand Seiko 9S機芯型號SBGM235腕錶。不鏽鋼錶殼（39.5mm），9S66自動上鏈機芯，動力儲存72小時。靜置日差+5~-3秒。台灣限量50只。172,000元。

SBGM235錶款背面刻9S機芯20週年限定標記及限量序號。172,000元。

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