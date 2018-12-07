〈時光限定〉：金色飛行夢

2018-12-07

記者方惠宗／台北報導

寶璣從1907年展開征服天空的冒險，111年後的今天，寶璣推出全球限量111只的Type XXI 3817計時碼錶玫瑰金款，為寶璣先生鐘錶革命暨品牌自111年前對法國軍機的貢獻立下里程碑。

天才製錶師、寶璣（Breguet）創辦人阿伯拉罕-路易•寶璣（Abraham-Louis Breguet，1747～1823）被公認「令腕錶提早進步200年」，而他的第五代傳人路易•查理斯•寶璣（Louis Charles Breguet，1880～1955）也在先祖從未涉獵過的航空領域創下豐功偉績，例如第一次世界大戰中、1916年首飛的「Breguet 14」轟炸偵察機，以及1922年法國空軍的「Breguet 19」、1949年的Breguet Deux-Ponts客機等，都出自這位航空先驅與其公司的設計。在這過程中，寶璣製錶與其子孫的飛行夢想並肩同行，研發適用於駕駛員座艙儀錶盤的計時機械裝置，並生產飛行員錶，著名的包括在1950年代為法國軍方研製的Type XX腕錶；法國空軍和海軍配備此款計時碼錶直到1980年代初。

圖片提供／Breguet

寶璣飛行系列Type XXI 3817計時碼錶。18K玫瑰金錶殼（42mm）。584Q/2自動上鏈機芯。826,000元。全球限量111只，全台僅三只。

584Q/2機芯採用矽材質。圖為機芯所採用的矽質擒縱輪。

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