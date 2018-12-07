〈時光限定〉：懸妙幻紫最終回

2018-12-07

記者方惠宗／台北報導

獨立製錶品牌MB&F宣布為Legacy Machine No.2系列推出最終版本「白金幻紫」作品，全球限量12只，至記者截稿前，已宣告售罄！

2013年初問世的Legacy Machine No.2（LM2）以4隻弧形支臂高懸雙飛行擺輪，搭配6點鐘位置大直徑差動齒輪的設計，成了傳統機械製錶市場的前衛之作，並相繼發表18K玫瑰金與18K白金版，以及去年的鈦金屬款，如今以化學技術「化學氣相沉積法」（Chemical Vapor Deposition，CVD）為錶盤賦予從深紫羅蘭色到幾近電鍍離子的絕妙調性，搭配白金材質，罕見的色彩襯托此作

19世紀高品質傳統鐘錶一致的風格美感，加上「最終章」的誘惑，儘管標價超過台幣500萬，但限量12只的數量快速遞減，業者坦言「要調貨已調不到」，一錶難求。

圖片提供／MB&F

MB&F Legacy Machine No.2白金幻紫版，18K白金搭配亮紫色錶盤，5,450,000元。全球限量12只。

MB&F Legacy Machine No.2以4隻弧形支臂高懸雙飛行擺輪，以及6點鐘位置的大直徑差動齒輪構成吸睛焦點。

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