〈時光限定〉：一眼驚艷 全台唯一

2018-12-07

記者方惠宗／台北報導

當這款全球僅造八只、全台引進一只、從未現身、要價千萬的神秘藍寶石水晶陀飛輪腕錶日前第一次來到台灣收藏家眼前時，沒意外地順利成交！可見稀有、獨特、戴出去絕對唯一的作品，在塔尖顧客的取捨中，才能脫穎而出、雀屏中選，亦印證Bell & Ross為此款新型號BR-X1 Skeleton Tourbillon Sapphire腕錶，將晶瑩剔透的腕錶結構提升至更高境界的製錶概念。

由五塊藍寶石水晶玻璃組件構成的錶殼毫無保留地展現精密機芯運作的精華與神韻，宛如X光圖像的第一眼就已令人驚艷讚嘆，Bell & Ross以複雜工藝創造的鏤空飛行陀飛輪機芯更展示製錶師高超的製錶水平；小時及分鐘位於12時位置，6時位置的陀飛輪可以從錶款正前、側面及背面欣賞，一分鐘轉一圈，於光亮透明之中大秀機械報時之秘。

圖片提供／Bell & Ross

Bell & Ross BR-X1 Skeleton Tourbillon Sapphire腕錶。13,200,000元。全球8只，全台1只。

當光線進入錶殼，有如射入一顆公主方鑽；琢面反射，光芒耀目。

Bell & Ross此作成功將晶瑩剔透的腕錶結構提升至更高境界。

錶款搭載Bell & Ross自製鏤空陀飛輪機芯，錶盤則由五級鈦金屬切割而成。

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