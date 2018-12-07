飛利浦全自動義式咖啡機 創作面板一鍵飄香

2018-12-07

〔記者凃盈如／台北報導〕飛利浦強攻全自動義式咖啡機市場，發表Xelsis全自動義式咖啡機旗艦系列（SM7685/7581），推出三大創新的「咖啡創作面板」、「可調式預潤悶蒸功能」，以及「專屬風味記憶功能」，實現咖啡創作主張認真感受、反映真實、忠於自我的品味，並邀請也是重度咖啡愛好者的國際知名導演蔡明亮，分享以細節為本的創作精神。

關於「創作面板」，只要一點開選單就能一目了然最多達15款的飲品選項，點選飲品後則可一次設定份量、濃淡、奶泡等常使用的沖煮參數，讓創作專屬風味變得更簡單；「可調式預潤悶蒸功能」，則首創內建三段式，低、中、高三段的預潤悶蒸，好比職人手沖的技法，透過不同預潤悶蒸時間，讓咖啡粉隨著不同韻律「呼吸」，藉由空氣與水的交換，釋放更完整的滋味，也讓不同品種、產區及處理方式的豆種，展現最真實的風味樣貌。此外，此系列機型最多可內建達8組的專屬風味記憶功能，每組最多可針對15款飲品儲存客製化設定，可以為家中的成員分別保存最愛的風味，甚至可以按照不同咖啡豆儲存沖煮參數，細心收藏心中的專屬風味。此外，Xelsis全自動義式咖啡機（SM7685）更配備專利奶泡調控系統，口感更綿密濃醇，還可4段式調整奶泡厚度以及牛奶、義式濃縮的沖煮順序，調控細節實現處處講究的義式風味。

針對精打細算的消費者，飛利浦Saeco Xelsis旗艦系列（SM7685/7581）加入「淺口袋方案」行列， 其中，Xelsis旗艦系列機種（SM7685）搭配指定淺口袋方案售價94,900元，包含總價值42,900元的精品豆兌換券共計13張，每張兌換券可獲得4款湛盧咖啡極精品豆宅配到家，也可兌換10款行家精選豆或獨家氮氣填充的單杯裝微品豆。Xelsis旗艦系列機種（SM7581）則搭配指定淺口袋買豆送機方案，每月3,480元可享金鑛咖啡巴拿馬翡翠莊園藝伎一包及金鑛莊園精品咖啡豆三選二共計3包，每月新鮮現烘宅配到家。

飛利浦Saeco Xelsis全自動義式咖啡機旗艦系列 SM7685，以具流線感的設計提供絕佳的視覺及手感，並首度搭載咖啡「創作面板」，讓人輕鬆創造專屬風味。

蔡明亮導演出席飛利浦Saeco Xelsis全自動義式咖啡機的新品發表會，分享「創作就是專注細節，只要做得夠好，就會被看見」的概念。

飛利浦Saeco Xelsis新品發表會以現代舞表演，用咖啡豆、牛奶及水三大咖啡元素，演繹飛利浦Saeco咖啡沖煮過程。

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