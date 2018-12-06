日系主流家庭用車新世代-2

2018-12-06

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【進口中型SUV】

Subaru Forester 2.0i-S EyeSight

今年3月底於美國紐約車展全球首發的Subaru第5代Forester，很快8月上旬即已在台灣上市開賣，提供國內消費者一款各方面條件均相當出色的日系進口SUV新選擇。

這裡試駕的是Forester 2.0i-S EyeSight是現階段全車系配備最高檔的頂級車型，其外型設計延續歷來Forester一貫的粗獷硬派，2.0 i-S的LED前霧燈及周邊框飾跟2.0i-L明顯不同，前後氣壩與側裙的下飾板為銀色，並標配18吋雙色5輻造型鋁圈與225／55R18輪胎，透過細節來和低階i-L車型有所區隔。打開引擎蓋，映入眼簾的是排氣量1,995cc的NA缸內直噴水平對臥4缸引擎，可輸出156匹最大馬力，最大扭力則為20.0公斤米，與其搭配的Lineartronic CVT無段變速自排系統，結合ASSC自動模擬檔位速度控制系統，讓引擎聲浪與加速感匹配得更好。能源局公布的歐規平均油耗每公升可跑13.5公里，能源效率符合該排氣級距最佳的1級標準。此番以SGP全球模組化底盤打造的新Forester，操控起來要比先前幾代更明快矯健，在快速道路上全力馳騁時展現不亞於轎車的高速穩定性，而Subaru標榜的對稱式全時4輪驅動系統，則賦予本車更均衡即時的抓地循跡表現，對注重駕馭感受的SUV買家肯定很有說服力。坐進車艙，內裝控台鋪陳要比大改款前更摩登時尚，新車長度、寬度和軸距均比上代Forester有所成長，因此車內乘坐感明顯寬敞許多。而其座椅人體工學與用料質感也頗為考究，一點也不輸給動輒兩百萬以上的豪華SUV。打開行李廂電動尾門（2.0i-S以上標配），只需輕輕拉一下兩側的椅背快倒扳柄，即可將後座椅背完全打平，變成一個縱深絕佳的置物空間。總代理台灣意美汽車目前導入NA動力的2.0i-L（103萬）、2.0i-L EyeSight（109.8萬）、2.0i-S（109.8萬）和2.0i-S EyeSight（119.8萬）4車型，讓購車預算不同的消費者有差異化的產品選擇。

剛硬的車身線條體現了Subaru「Dynamic x Solid」的設計語彙，兩側充滿肌肉感的立體造型流露出SUV的粗獷風格，與頭燈呼應的C形尾燈辨識效果更加鮮明，同時也成為新世代Forester車型識別上的一大亮點。

新Forester 2.0i的油門反應輕盈直接，加速力道線性順暢，懸載調校明快而富Q勁，行路舒適性與靜肅性也有高水準的表現。

這具排氣量1,995cc的水平對臥4缸引擎，可輸出156匹最大馬力與20.0公斤米最大扭力，搭配Lineartronic CVT無段變速自排系統，能源局公布的歐規平均油耗每公升可跑13.5公里。

內裝鋪陳簡明洗練，中控台配有6.3吋多功能行車資訊顯示螢幕和8吋智慧影音觸控螢幕，全車座椅包覆質感頗佳的黑色皮革，並車上對比色縫線，搭配駕駛座的鋁合金踏板組，營造出精緻又不失跑格的內裝氛圍。

Subaru的EyeSight智能駕駛安全輔助系統透過兩個立體攝影鏡頭來捕捉前方路況，能準確識別目標物體的距離、形狀和移動速度，進而預防碰撞和危險。

後座椅背採6／4分離傾倒設計，只需輕輕一拉行李廂兩側的後座摺疊開關即可完全打平，變成一個平坦且縱深絕佳的置物空間，這輛2.0i-S EyeSight試駕車還配有電動玻璃天窗。

Subaru Forester 2.0i小檔案

Subaru第5代Forester外觀延續歷代車型傳統，彰顯純正SUV硬派安全的形象；本文試駕的2.0i-S EyeSight採用跟低階i-L車型差異化的LED前霧燈框設計、前保桿及車側銀色下飾板、18吋雙色5輻造型鋁圈，視覺上更精緻有質感。

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