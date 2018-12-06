日系主流家庭用車新世代-1

2018-12-06

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【進口中大型房車】

Toyota Camry Hybrid

以TNGA模組化平台所開發的Toyota第8代Camry中大型房車，擁有4,885mm的車長及2,825mm的軸距，其Keen Look的車頭前臉造型，視覺上要比先前歷代Camry都動感剽悍，去年初北美車展即已推出，但因為國內中大型房車的傳統客源大多轉買中型SUV，延宕到今年11月才在國內上市，算是近年和泰汽車導入步調較慢的一次。

本文試駕的是油電混合動力的Camry Hybrid，採用全新世代的Dynamic Force Engine Hybrid系統，以一具熱效率達41%的2.5升Atkinson循環直4引擎，搭配一具永磁電動馬達與高密度鎳氫電池組，可產生218匹馬力的最大綜效輸出，擁有每公升可跑21.9公里的歐規平均油耗，整體動力效能非常優異。

本車218匹的最大綜效馬力，已達到和Mercedes-Benz E250相當的動力水平，若透過多重駕駛模式功能的SPORT模式可以讓你開起來更有fu。將排檔座後方的SPORT鍵按下，頓時油門踏板反應變得更直接敏銳，TRC循跡防滑控制系統的介入延後，讓駕駛人獲得更高的駕馭主導性。當然這並不可能讓本車的動力性能激增，不過真的意思到了，起碼開車的過程中增添了些許趣味感。此外，TNGA模組化底盤的高剛性、輕量化的優點，也讓新Camry操控起來更緊湊敏捷，一改人們以往對Camry的刻板印象。

這回新Camry透過從儀表台右側向下往中船排檔座右側延伸的銀色鍍鉻框飾，勾勒成歐風跑車常見的環抱式座艙，呈現該車系前所未有的個性跑格。副手席前方和中船座的Tiger eye虎目石造型飾板，色澤質感相當精緻典雅，搭配中控台上雙區恆溫空調介面與8吋DVD導航影音系統，讓車艙鋪陳更兼容並蓄。和泰汽車將新Camry規劃為汽油豪華、Hybrid尊爵和Hybrid旗艦3車型，本文試駕的Hybrid旗艦售價已達139.9萬，甚至稍高於自家RAV4最頂級的2.5 Hybrid旗艦4WD，訴求偏好中大型房車的家庭用車買家。

Toyota上月初正式於國內發表全新第8代Camry中大型房車，是以TNGA模組化底盤平台所開發，結合鋒芒外露的Keen Look車頭前臉造型，無論視覺感和駕馭感都跟先前世代的Camry大不相同。

從這個角度看去，新Camry的車身線條十分洗練流暢，LED光條式尾燈組看起來穩重大器，行李廂蓋上緣的鴨尾式後擾流翼則讓車尾增添幾分動感氣息，雖為油電車款卻保有跑房車般的鍍鉻排氣尾管設計。

新Camry Hybrid的動力性能雖稱不上有多強勁剽悍，卻也能滿足大部分駕駛人日常行車的需求。TNGA模組化底盤的駕乘表現較前幾代Camry精進許多，對注重駕駛樂趣的房車買家會更有說服力。

全新世代的Dynamic Force Engine Hybrid系統，結合可輸出178匹最大馬力的2.5升Atkinson循環引擎及永磁電動馬達，最大綜效馬力可達218匹，能源局公布的歐規平均油耗每公升可跑21.9公里之多，無庸置疑會是能源效率最佳的第1級。

透過從儀表台右側向下往中船排檔座右側延伸的銀色鍍鉻框飾，勾勒出歐風跑車常見的環抱式座艙設計，讓新一代Camry流露出前所未有的個性跑格，搭配中控台上雙區恆溫空調介面與8吋DVD導航影音系統，以及副手席前方／中船座的Tiger eye虎目石造型飾板，內裝鋪陳兼具動感與雅致。

Camry Hybrid採用E-CVT電子控制無段變速自排系統，排檔座後方為多重駕駛模式功能的ECO／NORMAL／SPORT模式鍵，以及Auto Hold自動定車煞車系統、EV駕駛模式、EPB電子駐車煞車系統等控鍵。

拜2,825mm長軸距所賜，新Camry的後座頭腳空間均相當寬敞充裕。

Toyota Camry Hybrid小檔案

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