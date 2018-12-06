繽紛溫馨耶誕 小飾品增添溫度

2018-12-06

〔記者凃盈如／台北報導〕迎接耶誕節，IKEA VINTER 2018耶誕限量系列上市，除了傳統以紅色、綠色與金色為主的飾品，今年IKEA特別以深藍、紫色、格紋與充滿故事性的圖樣，創造特有的奇幻風格。

今年的耶誕系列推出超過300多件飾品，從耶誕樹與吊飾、床包、枕頭套等織品、耶誕大餐必備的餐具與佈置用品，到交換禮物相關包裝用品，滿足節日相關需求。比較特別的是，今年IKEA推出許多童話風格的耶誕吊飾，如兔子造型、刺蝟、甚至昆蟲造型的擺飾，打造奇幻氛圍；若是家中沒有耶誕樹，IKEA還教消費者撇步，只要運用梯子，搭上STRÅLA LED裝飾燈串及各種VINTER 2018系列的小吊飾，就能創造個「不撞衫」的個性化的耶誕樹。

至於燭光、燈光方面，今年知名設計師Bea Szenfeld特別為IKEA設計了「天使樂鐘造型燭台」，是焦點單品之一，特別的造型與細節，是值得收藏的單品。另外，IKEA也建議可以利用VINTER 2018的LED燈飾，或STRÅLA雪花形狀燈罩，或野兔造型LED壁燈，輕鬆為家中迅速營造濃厚的節慶氣息。此外，北歐人也喜歡隨著心情或季節為家中的布織品換季，也能為冬日生活增添暖意展現不同的季節感。對於喜愛美食的消費者，IKEA也推出包括薑餅屋、耶誕棉花糖、倒數巧克力等季節限定商品，即日起至12月底IKEA瑞典餐廳更提供瑞典人在耶誕節必吃的耶誕火腿，享受道地的瑞典節慶美味。

STRÅLA野兔吊燈，可迅速為空間營造耶誕氣息，499元。

VINTER2018燭台天使樂鐘造型，399元。

運用梯子綴上STRÅLA LED裝飾燈串及VINTER 2018系列小吊飾，創造與眾不同的耶誕樹。

VINTER2018聖誕老公公，799元。

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