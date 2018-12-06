積家沙龍 林心如鑑賞琺瑯工藝限量錶

2018-12-06

﹝記者方惠宗／台北報導﹞積家（Jaeger-LeCoultre）在台北精品購物中心Bellavita的「積家沙龍」策劃了一場「琺瑯工藝限量腕錶展」，昨（5）日為展揭幕，迎來首位貴客，就是林心如。她受邀為積家沙龍裡的耶誕樹掛上最後一個、也是最具意義的綴飾「迷你版積家大工坊」，完成展上最重要的布置。她分享腕上的Rendez-Vous Sonatina約會系列妙音響時腕錶，錶盤除了由琺瑯彩繪師以雙飛燕詮釋自由與愛情，更能以悅耳報時聲提醒和老公的約會時光。儘管如此，林心如甜笑透露，「出門約會還是讓老公等」。

林心如搶先欣賞這次琺瑯限量錶展，對於積家琺瑯彩繪大師在微小的錶殼上，以精細的筆觸描繪出栩栩如生、維妙維肖的藝術作品感到驚艷，敬佩工坊大師用盡心血和時間不斷嘗試，只為呈現無瑕作品。提到最愛的錶款，林心如點名Reverso翻轉系列琺瑯腕錶。這款經典名作一經翻轉，便能看見藝術大師名畫，例如徐悲鴻（1895～1953）著墨駿馬奔騰神韻的《春山十駿圖》、日本浮世繪名家葛飾北齋（1760～1849）的《神奈川衝浪裡》，或者適逢瑞士藝術家費迪南‧霍德勒（Ferdinand Hodler，1853～1918）逝世100週年，以其筆下湖光山色細心刻畫的Reverso Tribute Enamel翻轉系列琺瑯腕錶，而且每一只微繪琺瑯腕錶皆可接受客製化繪製，整場展覽觀看下來，彷彿進到縮小版的世界級美術館。

至於林心如腕上之作，錶盤以微繪琺瑯生動呈現兩隻燕子在薰衣草原上盤旋飛舞，展現不可思議的細膩工法，畫面更充滿浪漫詩意。透過錶冠的星形指針進行設定，便可發出美妙樂聲、提醒約會時間，有如戀人間的親密耳語。

積家琺瑯工藝限量腕錶展自即日起展出至12月23日。

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