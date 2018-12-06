浪漫粉紅鑽婚戒展 30億獵客─Aluxe珍稀彩鑽珠寶 稀有濃彩粉紅鑽 閃亮作品鑽目光

2018-12-06

〔記者王瀅娟／台北報導〕Aluxe亞立詩鑽石舉辦今（6）日起至12月9日於忠孝大安門市舉辦浪漫粉紅鑽婚戒展，引進112件、總值近30億元彩鑽珠寶來台，包括70件粉紅鑽與其他彩鑽珠寶，還有珍稀的紅鑽胸針。

價值高達5.5億元的8.51克拉濃彩粉紅鑽戒為來台最高單價作品，亞立詩執行長游竣文表示，至今現身於國際拍賣市場上，超過8克拉的濃彩粉紅鑽不超過25顆，因而此顆粉紅鑽相當稀有。另一件焦點作品為粉紅鑽手環，是全世界唯一鑲嵌2顆超過2克拉阿蓋爾（Argyle）豔彩粉紅鑽的珠寶，其中一顆還是2016年度以礦區命名的「Argyle Thea」，代表該年度阿蓋爾礦區挖出品質最好且獨具特色的粉紅鑽，搭配鑲嵌38顆總重39.83克拉鑽石，價值超過3億元。

此外，鑲嵌了6顆紅鑽的花型胸針亦相當稀有，各重0.26克拉至0.74克拉，原主紐約收藏家花了15年才收集到這6顆紅鑽，其中有5顆來自阿蓋爾礦區，而阿蓋爾礦區開採33年來，總共只產出約20克拉紅鑽，要同時看到這麼多顆相當難得。

除了大克拉粉紅鑽，也有入門等級的0.2克拉粉紅裸鑽，設計上也相當多元；同時也有綠鑽、藍鑽與鑲嵌多色彩鑽的作品展出，供彩鑽愛好者預約鑑賞。

Aluxe 11.05克拉橢圓型橙粉紅鑽戒，約2.38億元。

Aluxe粉紅鑽耳環，鑲嵌10顆總重3.71克拉雷地恩車工粉紅鑽，約1,230萬元。

Aluxe紅鑽胸針，鑲嵌6顆0.26至0.74克拉紅鑽，約1.078億元。

Aluxe粉紅鑽戒指，主石為0.92克拉圓型豔彩粉紅鑽，搭配鑲嵌10顆粉紅鑽與總重4.25克拉梨型與馬眼型鑽石，約1,835萬元。

Aluxe 8.51克拉雷地恩車工濃彩紫粉鑽戒指，約5.5億元。

Aluxe雷地恩車工艷彩粉鑽手環，上方粉紅鑽為超過2克拉的Argyle Thea，約3.73億元。

侯佩岑出席Aluxe浪漫粉紅鑽婚戒展，對手上8.51克拉濃彩粉紅鑽戒與粉紅鑽手環愛不釋手，總值超過9.2億元。

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