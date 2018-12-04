GODIVA巧克力熱飲 超商限量搶喝

2018-12-04

〔記者林欣若／台北報導〕7-ELEVEN去年冬天與比利時巧克力GODIVA推出限量巧克力熱飲，短短三天50萬杯銷售一空，今年夏天雙方合作推出夢幻甜品黑巧克力慕絲蛋糕，限量16萬個同樣秒殺；今年冬天熱巧克力強勢回歸，全新的GODIVA醇黑熱巧克力全台限量65萬杯、平均一間門市只有122杯，巧克力迷已摩拳擦掌準備搶喝。

冬天推熱飲新品已成了7-ELEVEN固定的行銷策略，7-ELEVEN表示，每年12月進入冬季，消費者偏好口味較濃郁的風味飲品，冬季的熱飲銷售占比相比夏季多出一倍以上，購買族群多以女性上班族為主，針對女性最愛的巧克力，7-ELEVEN再度與GODIVA合作推出醇黑熱巧克力，期望帶動相關業績成長一成。

醇黑熱巧克力秉持GODIVA的優良製程，溫暖濃郁的可可香氣在冬日是最奢華的享受，杯身以可可果的線條呈現可可醇味，GODIVA響應環保，特別為醇黑熱巧克力特製織布環保袋，運用經典的金色LOGO襯以醇黑的底色，可以重複使用，即日起至2019年1月4日止，還可以憑隔熱杯套至全台GODIVA門市享有滿300元折抵50元的優惠。

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