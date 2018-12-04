Tod’s韓流助陣 展開流線型自由步伐

2018-12-04

〔記者方惠宗／台北報導〕期待一雙不被季節所限的鞋履？義大利精品Tod’s與南韓鞋履設計師Yong Bae Seok共同打造No Code系列「Shoeker」鞋履，設計概念乃結合義式工藝與自由精神，運用頂級皮革、高科技海綿橡膠、腳踝襪套細節等創新元素，令鞋履在精緻優雅之中充滿休閒運動感，提早為2019春夏時尚展開輕快序曲。

何謂「Shoeker」？按照設計師的說法，即是結合Shoe（鞋）和Sneaker（運動鞋）的全新理念，「Shoeker以流線型鞋身表達運動感，鞋底為高科技海綿橡膠，貼合腳型並同時具有彈力和舒適度」。相較過去，這次的革新來自於對原材料和高科技技術的研發，將鞋履全面提升至更高水準，使鞋款能超越季節，不受以往規則束縛，且不忘沿襲「義大利製造」的細緻品質。

1973年出生於首爾的南韓鞋履設計師Yong Bae Seok於漢城大學完成工業設計學位，2000旅居義大利杜林（Torino）攻讀設計，並於2002年取得義大利歐洲設計學院（Istituto Europeo di Design，IED）工業設計碩士學位。他的設計概念新穎而卓越，對細節上的關注亦擁有絕佳的掌握性，過去與著名品牌合作無數，有口皆碑。

南韓設計師Yong Bae Seok。

Yong Bae Seok以流線型鞋身詮釋Shoeker的運動感，鞋底為高科技海綿橡膠。

結合義式工藝與自由精神，Tods打造No Code系列Shoeker休閒鞋。

Tods藉著Shoeker休閒鞋將鞋履全面提升至更高水準，25,000元。

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