歐系中小型SUV個性之選-2

2018-12-03

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【波希米亞風 緊湊型SUV】

Škoda Karoq尊榮版TSI

德國福斯汽車集團旗下產品路線最務實的捷克Škoda品牌，有鑑於全球SUV類高底盤車款熱賣，近年連續推出Kodiaq和Karoq兩款車名K開頭、q結尾的SUV產品，獲得各國消費者熱烈的迴響。尺碼歸類為中小型SUV的Karoq，同樣是以MQB模組化平台打造，不及4米4的車長十分緊湊，但車室空間與機能規劃卻超乎期待，精實的效能表現更讓人眼睛一亮。

此番試駕的Karoq尊榮版TSI，足下升級18吋胎圈組，引擎蓋下配置一具可輸出150匹最大馬力的1.5升TSI缸內直噴Turbo引擎，在引擎1,500轉時即可輸出25.5公斤米峰值扭力，結合動力銜接綿密順暢的7速DSG雙離合器自手排系統，能源局公布的歐規平均油耗每公升可跑16.8公里，能源效率符合1,200～1,800cc小客車最佳的第1級。本車操控起來要比典型SUV敏捷許多，行車動態明快穩健，伴隨紮實的動力傳輸與暢快的加速反應，整體駕馭感受相當不錯。根據Škoda原廠數據，本車0～100公里／時加速需時8.6秒，安全極速可達到203公里／時，無論日常市區代步或上快速道路馳騁一下，這樣的動力性能其實還蠻夠用的。Karoq儀表控台設計清晰大方，尊榮版TSI標配質感頗佳的黑色真皮座椅，搭配排檔中船座上的黑色鋼琴烤飾板，讓車艙氛圍顯得更加冷冽簡練；中控台上的BOLERO 8吋彩色觸控MIB多媒體資訊娛樂系統與SmartLink+智慧型手機互聯系統，可連結Apple CarPlay、Android Auto、MirrorLink及SmartGate，使用起來相當便利。

這輛配有LED智慧頭燈系統、車側盲點警示系統及後方來車警示系統的Škoda Karoq尊榮版TSI開價125.9萬，對偏愛歐洲車駕馭感受的家庭SUV買家自有不錯的說服力。

行李廂的標準容量為479公升，若將後排3張獨立的VarioFlex可變座椅全部往前滑移並翻起，可進一步獲得1,588公升的最大置物容量。

Škoda Karoq小檔案

Karoq採用7速DSG雙離合器自手排系統，動力傳輸滑順而有效率，消費者對其妥善率其實無須過份擔心。

Karoq車尾線條十分簡練厚實，後保桿下方採取隱藏式排氣管設計，營造內斂穩重的視覺感受。

本車驅策起來雖談不上多強猛有力，然而0～100公里／時8.6秒的加速性能，以此級距SUV來說也挺快的，應不難滿足家庭SUV買家的性能需求。

引擎蓋下的1.5升TSI缸內直噴Turbo引擎，可輸出150匹最大馬力及25.5公斤米峰值扭力，能源局公布的歐規平均油耗每公升可跑16.8公里，達到該排氣量級距能源效率最佳的1級標準。

內裝儀表控台設計非常簡潔大方，中控台上標配BOLERO 8吋彩色觸控MIB多媒體資訊娛樂系統，搭配黑色鋼琴烤漆飾板與質感不俗的黑色真皮座椅，營造出冷冽不失科技感的座艙氛圍。

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