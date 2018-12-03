歐系中小型SUV個性之選-1

2018-12-03

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【風格獨具 法系中小型SUV】

Peugeot 3008 1.2 PureTech

去年在國內推出即獲得不錯迴響的Peugeot 3008中小型SUV，日前追加了低稅金、小排氣量的1.2 PureTech汽油動力，並規劃為Active、Allure和Grip Control 3種車型。本文試駕的Grip Control車型配有Grip Control®抓地力控制系統、HADC陡坡緩降系統、18吋專屬鋁圈與225/55R18 Mud & Snow特殊輪胎，提供消費者輕度off road的能力。

車上搭載原廠代號EB2DTSM的1.2升直3缸內直噴Turbo引擎，可輸出130匹最大馬力與23.5公斤米峰值扭力，搭配齒比銜接綿密順暢的6速EAT6手自排變速箱，由靜止加速至時速百公里需時10.5秒，極速可達188公里／時，能源局公布的歐規平均油耗每公升可跑15.6公里，耗能表現為1,200cc以下的4級標準（若以小客車1,200～1,800cc的標準來看，實已符合效能最佳的1級水準）。

本車的轉向反應迅速精準，車身動態靈活而不失穩定，澎湃的扭力驅策起來相當暢快。而這輛Grip Control試駕車可透過輪速訊號及ESP系統模擬出因應一般道路、雪地、泥濘、沙地等路況的循跡抓地效果，並搭配225/55R18的Mud & Snow特殊輪胎，提供一定程度的off road能力。

坐進3008駕駛艙，首先映入眼簾的是第2代PEUGEOT i-Cockpit®駕駛導向直覺式操作介面，讓駕駛人從小盤徑方向盤上方檢視12.3吋全數位式儀表板，更專注於前方的路況。全車標配運動風格半皮革座椅，兩張前座具有可調式腿靠設計，以及電熱、電動腰靠功能，視覺感和乘坐感均相當出色。

Peugeot總代理寶嘉聯合將3008 1.2 PureTech Grip Control車型開出136萬的售價，相較於同級歐系品牌對手其實不算便宜，然而其獨樹一幟的法式美學與駕乘感受，仍獲得不少想要與眾不同的SUV買家青睞。

Peugeot 3008擁有比下文Škoda Karoq更長的2,675mm軸距，透過個性鮮明的獅爪造型LED尾燈、後保桿鍍鉻裝飾，營造出時尚動感的風格。

柔韌明快的懸載設定，無論在快速道路或蜿蜒山路上都能提供不錯的操控樂趣，0～100公里／時加速需時10.5秒，尚能滿足中小型SUV買家的性能期待。

這具原廠代號EB2DTSM的1.2升直3缸內直噴Turbo引擎，可輸出130匹最大馬力與23.5公斤米峰值扭力，能源局公告的歐規平均油耗每公升可跑15.6公里，符合1,200cc以下的4級耗能標準。

第2代PEUGEOT i-Cockpit®駕駛導向操作介面，讓駕駛人從小盤徑方向盤上方去檢視12.3吋全數位式儀表板，更能專注前方路況。

行李廂標準容量為520公升，若將60/40分離設計的One-Touch後座椅背前傾打平，可形成置物容量1,482公升的平坦置物空間。

Peugeot 3008 1.2 PureTech小檔案

這輛Peugeot 3008 2.0 1.2 PureTech Grip Control試駕車標配了3D立體鍍鉻直瀑式水箱護罩、前保險桿下方銀色護板、鍍鉻玻璃上窗框，足下則為搭配Grip Control®抓地力控制系統的18吋專屬鋁圈與225/55R18 Mud & Snow特殊輪胎。

EAT6 6速手自排系統的線傳式排檔桿造型十分獨特前衛，右前方旋鈕為Grip Control®抓地力控制系統，可透過輪速訊號和ESP電子車身穩定系統，模擬出因應一般道路、雪地、泥濘、沙地等路況的循跡抓地效果。

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