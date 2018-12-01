休閒美式餐廳 親子晚餐送兒童餐

2018-12-01

〔記者凃盈如／台北報導〕進入12月，派對、聚會一波接一波，以歡聚為主打的美式餐廳尤其受到消費者青睞。源自美國德州達拉斯的休閒餐廳Chili’s，秉持品牌的美國西南方作風，新推出份量十足、原汁原味的道地菜式，即日起至明年2月17日，主打限定的「Chef Cuts饕客牛排大賞」，以牛排為主角，佐以道地德州烹調手法，獨家推出限定的5種饕客級牛排搭配全新配菜及醬料，讓人在放鬆的美式氛圍中大啖牛排。

饕客限定菜單包含三味碳烤菲力牛排、莎莎醬烤法士達牛排、碎黑胡椒菲力牛排、 黑燻肋眼牛排、煙燻辣椒烤沙朗牛排，價格帶為660至1,390元，以及另有甜點椰子奶油派，加上4款新配菜及3款限定飲品，讓消費者在年底與家人、好友一同大口吃肉、過癮嚐鮮。此外，品牌也在週一至週五推出商業午餐優惠，只要在14：00前內用點選主餐，就可以享有主餐、續杯飲料和湯或沙拉（二選一）。此外，Chili’s大直店與民生店則於即日起至12月30日，推出親子晚餐時光，週一至週五，爸媽與小孩到大直或民生店享用晚餐，點一份主餐，Chili’s便招待兒童餐一份。

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