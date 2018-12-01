冬日必BUY品 帥氣靴款保暖時尚

2018-12-01

〔記者林欣若／台北報導〕迎接冬日，靴子是不可或缺的保暖單品，丹麥鞋履品牌ECCO推出多款不同造型的保暖雪靴，從都會生活到雪地旅遊都能找到適合的靴款；法國軍靴品牌Palladium結合羊絨刷毛、燈心棉絨等冬日復古面料，打造帥氣又實穿的靴款。

ECCO的EXOSTRIKE突破系列曾榮獲四項國際大獎肯定，冬季推出結合GORE-TEX防水技術的太空感設計中筒女靴，搭配上靴口的快速繫繩設計，在雪地裡長時間行走，也能保持雙足乾爽舒適；BABETT BOOT與FARA系列則主打都會時尚感，BABETT BOOT系列正面採用抓皺設計，獨有的HYDROMAX技術，可保護皮革避免雨水反覆浸濕而硬化，FARA系列側邊開岔雙拉鍊加上褶皺設計，可將腿型修飾得更加修長。

Palladium全新推出PALLABROUSSE Baggy TX系列，以經典PAMPA飛機輪胎橡膠大底耐磨防滑特性，靴面使用科技纖維材質，以渲洗工法刷舊為鞋款增添復古質感，靴筒拉起後露出靴面車縫線幾何設計，一靴兩穿展現多變風格、創造穿搭各種可能。

ECCO EXOSTRIKE中筒女靴結合GORE-TEX防水膜技術，加上靴口快速繫繩設計，於雪地當中行走也不擔心雙足冰冷與浸濕，8,380元。

Palladium PALLABROUSSE Baggy TX可自由調整鞋筒高度，一靴兩穿展現多種風格態度。

Palladium PALLABROUSSE Baggy TX系列展現帥氣軍事風，3,180元。

ECCO FARA系列以特殊抓皺造型穿出都會時尚感，6,680元。

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