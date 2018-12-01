蕭邦耶誕紅 作工華麗大器

2018-12-01

〔記者王瀅娟／台北報導〕Chopard蕭邦以「耶誕紅」為題，舉辦2018典藏紅寶石珠寶暨腕錶展，以紅寶石呼應耶誕節的歡樂氣氛下週一起至12月16日台中大遠百店展出，12月22日至明年1月1日台北101店展出。

蕭邦此次引進的紅寶石珠寶從千萬頂級珠寶到幾十萬的高級珠寶皆備。超過8千萬元的頂級紅寶石套組，項鍊鑲嵌11顆總重211.91克拉紅寶石與66.49克拉鑽石，採用蕭邦創意總監Caroline Scheufele擅長的花環風格，華麗的放射狀線條流露高貴大器氣息。

以高級訂製服上的蕾絲為靈感的Precious Chopard系列，採用高低層次的K金底座創造立體層次，紅寶石幾乎看不見鑲嵌底座，與K金底座間的鏤空空間營造出穿透輕盈的效果。適合日常佩戴的For You系列主打鑲嵌心型紅寶石與鑽石的款式，四瓣心型組成一朵花朵，也似一朵幸運草，充滿祝福意味。

蕭邦頂級紅寶石套組，項鍊鑲嵌211.91克拉紅寶石、耳環鑲嵌26.54克拉紅寶石、戒指鑲嵌4.62克拉紅寶石（圖），89,980,000元。

蕭邦頂級紅寶石套組，項鍊鑲嵌211.91克拉紅寶石、耳環鑲嵌26.54克拉紅寶石（圖）、戒指鑲嵌4.62克拉紅寶石，89,980,000元。

蕭邦頂級紅寶石套組，項鍊鑲嵌211.91克拉紅寶石（圖）、耳環鑲嵌26.54克拉紅寶石、戒指鑲嵌4.62克拉紅寶石，89,980,000元。

蕭邦Animal World系列兔子項鍊，玫瑰金鑲紅寶石與鑽石，1,461,000元，限量15條。

蕭邦Precious Chopard紅寶石耳環，3,511,000元。

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