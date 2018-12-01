婆媽好幫手 惠而浦乾衣機不用曬衣─滾筒瓦斯型機種烘乾速度快 除皺功能衣物不再皺巴巴

2018-12-01

〔記者吳佩樺／台北報導〕每到冬天，天氣潮濕，衣物不容易曬乾，讓婆婆媽媽「好崩潰」，這時只要一台乾衣機就能解決難題！惠而浦乾衣機主打45分鐘快速烘乾大量衣物。

台灣愈來愈多家庭把乾衣機當作必備家電，尤其是北部地區，除了冬天濕冷，現代都會住宅趨向小坪數，曬衣空間有限，帶動乾衣機需求。

惠而浦滾筒瓦斯型乾衣機的最大特點是45分鐘就能烘乾15公斤衣物，相較傳統洗脫烘機種，節省不少時間。此外，透過蒸氣清新除皺功能，有效去除衣物皺褶和異味，另有長達140分鐘防皺保護，即使沒有馬上收納衣物，也不會皺巴巴。最多提供10種乾衣模式、5段溫度，高溫幫助消滅塵螨等過敏原，若家中有過敏兒，十分重要。

即日起至惠而浦全通路購買任一款家電（含美泰克），並將發票拍照上傳至Line@官方帳號，即可獲得抽獎號碼，12月17日起連續8週，每週抽出一支蘋果iPhone Xs Max 256GB手機，沒中獎的號碼繼續參與下週抽獎，最後一週加碼再送一台Gogoro 2 Plus電動機車。

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