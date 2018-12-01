首屆臺北時裝週 看見你的樣子 下週四魅力登場 時尚CEO溫筱鴻發現獨特自我 王尹平節食走秀

2018-12-01

〔記者王瀅娟／台北報導〕首屆臺北時裝週將於下週四正式登場，主辦單位文化部文化部長鄭麗君表示：「對文化部而言，時尚是產業、是文化更是生活態度，文化孕育了時尚，但時尚也不斷定義文化，定義我們的生活方式，因此第一屆臺北時裝週特別提出『Cultural Style』，『看見自己，獨特的樣子』，也特別結合台灣戲曲中心，在傳統的場域，展現台灣多元豐富的時尚面貌，希望讓國際看見台灣的文化底蘊、每位設計師的品牌魅力，也看見在這塊土地上的生活方式。我們的時尚主張，就是我們在生活裡面認真生活的樣子。」

前來參與盛會的時尚CEO溫筱鴻表示，希望台灣時尚產業讓大家看到自己獨特的樣子，不管是前衛、奢華、潮流。時尚也是一種美學的教育，讓大家知道除了國際精品、快時尚、韓版衣

SEIVSON、JENN LEE、沙布喇‧安德烈、東裝正裝、GIOIA、葉珈伶、UUIN、JUST IN XX等8個品牌，將於臺北時裝週展演2019春夏系列。

時尚CEO溫筱鴻希望藉由臺北時裝週，讓大家可以看見自己獨特的樣子。

王尹平展演潘怡良2019春夏系列，對於要在臺北時裝週走80公尺伸展台相當期待。

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