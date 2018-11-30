書籤冰塊燈 耶誕節有溫度的禮物

2018-11-30

〔記者凃盈如／台北報導〕耶誕節即將來臨，送禮不再等到最後一刻才想破頭，現在就是開始準備禮物的好時機。引進許多北歐精緻家飾、家具、設計小物的「北歐櫥窗」，推出多款耶誕節禮物，開啟送禮的想像 。

送給愛閱讀的朋友，可以借鏡冰島贈書文化，再搭配一只金光閃耀的Tom Dixon書籤，是最有情調的禮物組合；而愛吃甜食的朋友，好比丹麥人耶誕大餐必吃甜點杏仁甜米粥，可送上一組Rosendahl雅致的高腳甜點碗，吃到完整杏仁的人就是整桌的幸運星；面對生性浪漫的朋友，則可以比照最有情懷的芬蘭人，贈予一盞彷若芬蘭冰屋般，在極凍冰塊裏鑲進溫暖微光的Design House Stockholm冰塊燈。

此外，今年瑞典的Desgin House Stockholm褶毛絨系列，除了MOMA連年暢銷的褶毛絨長圍巾外，更推出了專為亞洲人設計的短披風款與森林綠新色，讓人藉由更多元的搭配，溫暖過節。品牌今年與人安基金會合作，邀請曾購買過褶毛絨商品的消費者一起參與《暖心傳愛》活動，即日起至12月31日，只要將二手的褶毛絨商品帶至全台的北歐櫥窗門市回收箱，就能賦予商品重新再製的新生命。該計畫與台灣服裝設計師陳劭彥合作，結合北歐「重視手感，永續生活，回歸純真」的理念，將回收的二手褶毛絨重新製作成手套，一條長圍巾可製成6雙小手套，為單親孩童的雙手帶來禦寒防護，暖心做公益。

圖片提供：北歐櫥窗

Design House Stockholm 冰塊燈（黑、白色燈線） ，9,860元。

Tom Dixon Bookworm Postcard啃書蟲書籤系列，單入860至1,100元。

褶毛絨長圍巾（森林綠），4,000 元。

Tom Dixon Materialism「唯物論」香氛燭盃禮盒，9,900元。

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