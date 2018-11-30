崑崙酷黑學 金橋錶鈦驚豔

2018-11-30

﹝記者方惠宗／台北報導﹞瑞士製錶興起「酷黑學」！崑崙錶（Corum）為標誌性「金橋」機芯披上純黑勁裝，昨（29）日在台發表全黑色的鈦金屬金橋腕錶，錶殼、錶圈和錶釦均採帶有光澤感的黑色DLC類鑽碳塗層處理，以黑色映襯金橋系列經典的長方形縱向機芯，並首次為金橋系列搭配橡膠錶帶，整只作品輕盈而具強度，為充滿傳奇色彩的「金橋錶」注入前衛與都會運動風。

崑崙錶翻玩經典的金橋機芯，這款鈦金屬金橋腕錶（Golden Bridge Titane DLC）以輕盈、抗磨損的DLC類鑽碳鈦金屬材質打造，金橋機芯一如往常如雕塑般、呈現在繁複交叉的幾何錶橋，機芯、指針、錶緣、錶冠和固定長方形機芯結構的螺絲均以白金或玫瑰金打造，在黑色基調中更顯「金橋」的神秘與多變。

崑崙錶同時揭開全新的Lab系列，同樣採用黑色DLC塗層鈦金屬打造酒桶形錶殼，驚豔的是、這款名為Heritage Corum Lab 01腕錶有別於一般腕錶的製作模式，是以機芯根據錶殼的形狀量身打造的「仿形機芯」（shape movement）驅動，從錶盤可見醒目微型擺陀，與象徵品牌的「崑崙之鑰」於盤面同時展現旋轉動感。

圖片提供：Corum

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