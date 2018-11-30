Richard Mille 摩納哥王室航海伙伴 皮埃爾帆船高手 大讚RM 60-01 Regatta定向指南針

2018-11-30

﹝記者方惠宗／台北報導﹞現年31歲的摩納哥王室成員皮埃爾‧卡西拉奇（Pierre Casiraghi）成為瑞士頂級機械錶品牌Richard Mille第一位航海家品牌摯友。對Richard Mille來說，皮埃爾的加入是測試RM 60-01 Regatta飛返計時碼錶的絕佳機會，進而確認其能完美適應自然航海條件、以及因海水腐蝕而造成的惡劣環境影響。

皮埃爾對於海洋的激情並非偶然。對他來說，帆船運動宛如他的第二天性；他是一名出色的舵手，曾掌舵許多艘傳奇型號的帆船，並且贏得多次帆船比賽和獎項。皮埃爾此時亦為摩納哥遊艇俱樂部「圖加」的副總裁。

當皮埃爾戴上RM 60-01 Regatta腕錶，他表示：「我喜歡它的構造，除此之外，它是我所見過的第一個同時具備移動和定向指南針的機械錶；移動和定向指南針是兩個重要的導航工具。」

這位剛過而立之年的摩納哥公主之子暨企業家是摩納哥王室公主卡洛琳公主和義大利商人及快艇賽車手、斯特凡諾卡西拉吉（Stefano Casiraghi）的次子，以及已故的葛麗絲王妃（Grace Patricia Kelly，1929～1982）與摩納哥親王蘭尼埃三世（Rainier III，1923～2005）的外孫。皮埃爾的妻子比阿特麗斯‧博羅梅奧（Beatrice Borromeo）出身義大利貴族「House of Borromeo」，亦為義大利新聞界名人。

圖片提供：Richard Mille

皮埃爾充滿航海熱情，贏得多次帆船比賽獎項。圖為皮埃爾與妻子比阿特麗斯‧博羅梅奧，攝於2017年西班牙國王盃帆船賽。（達志影像）

皮埃爾與妻子比阿特麗斯‧博羅梅奧，攝於2017年西班牙國王盃帆船賽。（達志影像）

Richard Mille RM 60-01 REGATTA飛返自動上鍊計時碼錶。4,980,000元。

摩納哥王室成員皮埃爾‧卡西拉奇成為Richard Mille第一位航海家品牌摯友。

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