拿眼霜搽全臉！ 雙12未賣先轟動

2018-11-29

〔記者邱巧貞／台北報導〕相較其他保養品項，針對薄弱的眼周肌膚設計的眼霜，使用成分及研發過程更為嚴格，相對單價也偏高。

多年前南韓的貴太太們就曾流行將昂貴的眼霜拿來搽全臉作為奢華保養方式，以此為發想，南韓醫美級保養品牌AHC推出一款命名為「EYE CREAM FOR FACE」的眼霜，標榜不只作為眼霜也推廣於全臉保養使用，以平易近人的單價風靡市場，也成為了AHC的經典商品。

在美妝競爭激烈的南韓，2017～2018年AHC單憑眼霜就獲得了10項以上得獎認證，2018年AHC眼霜更獲朝鮮日報「2018 Best Brand Awards」殊榮，在全球銷售也突破了6,000萬支的驚人數字。

耶誕節來臨，AHC推出「全能修護植萃無瑕眼霜耶誕限定版」在韓造成搶購熱潮，是代購目前最火紅的商品，台灣也將於12月推出，此款眼霜添加胜肽成分、米萃取、山茶花萃取、石竹素、丹蔘根萃取、椰子水等，除了用於眼周，全臉與脖子肌膚也可使用。

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