帕拉依巴碧璽正夯 橘鑽後勢看漲

2018-11-29

〔記者王瀅娟／台北報導〕珠寶藏家最近特別愛收藏未經優化處理的天然寶石，無論是無浸油的祖母綠、未燒的藍寶石、碧璽等，使得拍賣會也以天然未經優化處理的寶石為號召。

侏羅紀寶石總經理李承倫表示，最近藏家們對未經優化處理的天然寶石特別感興趣，甚至像碧璽、尖晶石等以前不會特別要求國際證書的彩色寶石，現在也都要求要開證書，就為了看到「未經優化處理」的字樣。而國際拍賣會上，也屢屢主打未經優化處理的天然寶石，如今年5月香港佳士得便拍賣一只1.35克拉巴西天然無燒帕拉依巴碧璽鑽戒，與一對各重7.46與6.81克拉的巴西天然無燒帕拉依巴碧璽耳環，分別以新台幣約288萬元與約8,680萬元拍出。

關於後勢看漲的寶石，李承倫特別看好帕拉依巴碧璽與橘鑽，「以佳士得拍賣會的歷史紀錄來看，最稀有的巴西帕拉依巴碧璽，克拉單價約從2007年的27.5萬元，到今年已經超過600萬元；橘鑽數量稀少且成因不明，加上過去常被誤認為黃鑽，所以價格跟不上它的稀有性，不過最近在拍賣會上的預估價格也開始往上漲，值得趁價格尚未被炒高時收藏。」

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