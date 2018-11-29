帕拉依巴碧璽正夯 橘鑽後勢看漲

〔記者王瀅娟／台北報導〕珠寶藏家最近特別愛收藏未經優化處理的天然寶石，無論是無浸油的祖母綠、未燒的藍寶石、碧璽等，使得拍賣會也以天然未經優化處理的寶石為號召。
侏羅紀寶石總經理李承倫表示，最近藏家們對未經優化處理的天然寶石特別感興趣，甚至像碧璽、尖晶石等以前不會特別要求國際證書的彩色寶石，現在也都要求要開證書，就為了看到「未經優化處理」的字樣。而國際拍賣會上，也屢屢主打未經優化處理的天然寶石，如今年5月香港佳士得便拍賣一只1.35克拉巴西天然無燒帕拉依巴碧璽鑽戒，與一對各重7.46與6.81克拉的巴西天然無燒帕拉依巴碧璽耳環，分別以新台幣約288萬元與約8,680萬元拍出。
關於後勢看漲的寶石，李承倫特別看好帕拉依巴碧璽與橘鑽，「以佳士得拍賣會的歷史紀錄來看，最稀有的巴西帕拉依巴碧璽，克拉單價約從2007年的27.5萬元，到今年已經超過600萬元；橘鑽數量稀少且成因不明，加上過去常被誤認為黃鑽，所以價格跟不上它的稀有性，不過最近在拍賣會上的預估價格也開始往上漲，值得趁價格尚未被炒高時收藏。」
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珍藏逸品秋拍拍品天然無燒紫色7.52克拉帕拉依巴碧璽彩寶鑽石花型胸針，起標價980,000元。
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珍藏逸品秋拍拍品36.91克拉莫三比克帕拉依巴碧璽鑽墜，日本藏家委拍，起標價1,980,000元。
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珍藏逸品秋拍拍品3.01克拉豔彩橘鑽裸石，起標價14,800,000元。
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珍藏逸品秋拍拍品彩鑽花朵胸針，鑲嵌1克拉豔彩橘鑽、3.01克拉黃鑽、0.51克拉粉紅鑽、1.01克拉綠鑽與1.55克拉棕鑽，起標價1,980,000元。
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珍藏逸品秋拍拍品2.57克拉巴西天然無燒帕拉依巴碧璽鑽戒，起標價4,800,000元。
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