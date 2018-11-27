反町隆史新角色 接下沛納海日本大使

2018-11-27

﹝記者方惠宗／台北報導﹞日本男星反町隆史（Takashi Sorimachi）被任命為沛納海（Panerai）的日本品牌大使，展現薄型優雅的2018年度錶款Luminor Due 45毫米3日動力儲存自動精鋼腕錶也因這位日劇天王的佩戴一併入鏡。沛納海首席執行長Jean-Marc Pontroué讚反町隆史「是一位偉大的藝術工作者、同時也是一名優雅的男人！」

Jean-Marc Pontroué表示，反町隆史的職業生涯證明他的才能以及他傾注所有努力追求的匠人精神，「每個認識他的人都欽佩他可靠的個性和熱情。令人驚訝的是，每週三、超過780萬日本人收看他主演的電視劇『相棒』。我們非常榮幸能任命他成為日本品牌大使。」

秉持「只有被信賴的作品和熱情才能帶來真實情感」的理念，反町隆史以從未有過的「新角色」說起沛納海，「是一個永恆的品牌，具有豐沛歷史和獨特個性，始終為其錶迷提供卓越的品質。這與我的職業生涯不謀而合。」他認為沛納海與日本演員的合作將提升人們對品牌的認識，及其在日本的價值觀。

從偶像劇《海灘男孩》、《麻辣教師GTO》到長青電視劇《相棒》，生於1973年的反町隆史以獨特的個人風格成為全民偶像。他在2001年與「日劇女王」松嶋菜菜子步入禮堂，現今育有兩女，被視為「理想夫妻」代表。

圖片提供：Panerai

該錶款搭載沛納海研製的P.4001自動上鏈機械機芯，擁有時、分、小秒盤與日期顯示，以及設於錶背的圓形動力儲存顯示。

反町隆史於照片中佩戴沛納海Luminor Due 45毫米3日動力儲存自動精鋼腕錶（型號PAM00943），展現優雅亦不失運動風格。309,000元。

反町隆史被任命為沛納海的日本品牌大使。

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