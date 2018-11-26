日系簡約當道 美型小家電勢力高漲

2018-11-26

記者吳佩樺／台北報導

在台灣，說起日系簡約小家電，很多人第一時間想到的或許都是無印良品，不過，想讓自己的小窩擁有濃濃的「簡單生活」風格，選項不是只有無印良品而已！

日系風格小家電如雨後春筍，紛紛在台冒出頭來，勢力高漲，包括BALMUDA、±0、Siroca、ONE amadana、BRUNO等，這些品牌它們都擅長「化繁為簡」，主色系幾乎為乾淨的白或黑色，外型耐看又不失功能性，部分價位並不特別貴，小資女也能輕易入手；此外，有很多是赴日代購夯品。

降價搶客 快閃店打造話題

從整體市場來看，以「蒸氣烤麵包神器」爆紅的BALMUDA，價位算是比較高端，2016年底進軍台灣，蒸氣烤麵包機一登台便引起搶購，後續引進的手冲壺、空氣清淨機等亦有不錯的銷售表現。

為了讓「質感生活」的核心訴求更深入大眾，BALMUDA今年10月開始在台全面調降售價，降幅1千至2千元不等，平均打了8折，堪稱降價有感。

BALMUDA跟台北知名的閱讀咖啡館Boven Café合作打造快閃店，上週正式開幕，限定2個月，邀請忙碌的現代人走進店內，品嚐由BALMUDA小家電製作的餐點，並放下手機，靜靜地看上一本書，愜意地度過冬日午後。

看好市場 紛推台灣限定

看好台灣市場，不少日系風格小家電主打「台灣限定」！今年6月登台的ONE amadana是amadana專為台灣開發的副牌，以「ONE」為名，其實已經點出「ONE amadana」是主打一個人用的家電，首先上市微波爐、烤箱、電子鍋、電磁爐、快煮壺等，價格相當平實，從1千至2千元切入市場。

ONE amadana指出：「ONE amadana在台開賣半年來，各項銷售成績超乎預期，其中以快煮壺最受歡迎，銷量已經衝破1萬台，其次是電子鍋跟烤箱，亦突破8千台。」目前ONE amadana以廚房小家電為主，明年會鎖定環境小家電推出新品。

另一品牌±0也針對台灣潮濕氣候特別開發除濕機；旗下粉色小家電幾乎是台灣限定色。若你是無印良品迷，相信對±0不會太陌生，此由無印良品的設計舵手深澤直人所創立，雖然深澤直人早已離開±0，但品牌仍然維持最原始的初衷。

±0先前在台北開設快閃店，除了原有販售的小家電，還從日本空運限量日用雜貨，因反應熱烈，預計本週快閃店會前進高雄。

日本主婦最愛鍋具 台灣婆媽著迷

日本主婦精於運用各式鍋具，例如土鍋、鐵鍋等。受到部落客推薦、代購帶動影響，台灣婆婆媽媽也深陷其中魅力。Siroca瞄準此塊商機，明年將引進陶電子鍋以及壓力鍋，陶電子鍋會先上市，擁有土鍋炊煮美味米飯的優點，但毋須辛苦顧火。

ecomo本月在台全面擴大調理小家電以及鍋具系列，涵蓋陶鍋、琺瑯鍋、南部鐵器鍋等，有單賣以及搭配IH電磁爐套裝組合。

最後來看看BRUNO。跟其他品牌相比，色彩比較鮮豔的BRUNO，風格雖然沒那麼「無印良品」，但設計線條跟輪廓依舊是簡約的。BRUNO今年上半年由早在日本紅翻天、銷售破百萬台的多功能電烤盤打頭陣，因短短幾個月也在台賣出逾1萬台，讓業者信心大增，積極擴展版圖，旗下4大系列包括風格家電、餐廚用具、露營野餐配件、生活小物，都能在台灣買得到了！

圖片提供／BALMUDA、ONE amadana、±0、ecomo、Siroca、BRUNO

註：價格或有更動，以各通路為準。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/