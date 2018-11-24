Silver Lockit紅手環 LV愛心承諾─新款設計兔子圖案 每售出一條 品牌捐100美元給聯合國兒童基金會

2018-11-24

〔記者王瀅娟／台北報導〕Louis Vuitton（簡稱LV）繼續與UNICEF聯合國基金會合作募款，今年邀請英國演員蘇菲‧特納（Sophie Turner）設計新款Silver Lockit手環，已於官網與專賣店上市，每賣出一條，LV便捐100美元給聯合國兒童基金會，幫助弱勢兒童。

年方22歲的蘇菲‧特納因13歲起在知名影集「冰與火之歌：權力遊戲」中飾演珊莎‧史塔克一角而走紅，也曾在電影「X戰警：天啟」中飾演擁有強大心靈能力的琴‧葛雷，更將在下一集「X戰警」系列電影中扮演舉足輕重的角色。

蘇菲以「好運」為手環設計靈感，希望能為兒童守護好運。紅色是華人的幸運色，白兔與兔腳在世界許多地方都被視為幸運的象徵，因而以紅白編繩為手環繫繩，以LV視為守護象徵的純銀槓桿鎖墜飾扣起，裝飾的純銀圓牌上刻有她設計的最新兔子刺青圖案。

LV自2016年起推出Silver Lockit手環為聯合國兒童基金會募款，迄今已募得超過500萬美元，實踐幫助弱勢孩童的承諾。

LV Silver Lockit by Sophie Turner手環，10,800元，每賣出一條，LV就捐100美元給聯合國兒童基金會。

LV以手勾手的形象，傳達承諾幫助弱勢兒童的約定。

LV Silver Lockit手環上多了雕刻兔子的銀牌，象徵好運。

LV邀請品牌之友Sophie Turner設計特別的Silver Lockit手環，幫助弱勢兒童。

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