《2018秋冬寢飾‧皇家幾何》精緻緞面

2018-11-23

記者凃盈如／台北報導

Charisma擅長演繹簡約美學，搭配頂級埃及棉材質，以精緻的緹花或刺繡工藝，顯現質感。譬如埃及棉刺繡系列，採用中性的蕨葉圖騰，並透過刺繡工藝，展現優雅律動的線條，簡約中盡現質感與細節。

BBL Premium，則選用與埃及棉同屬極品棉種的天然超長纖，較一般棉花長約35%的PIMA棉，訴求韌度、耐用度與垂墜感，透過優質活性印染，展現絕佳色度與自然光澤，並搭配四道精緻繡線，展現純粹的氣質與優異的搭配性，可為冬季寢居打造素雅又浪漫的情調。

至於Wedgwood的雋永系列，靈感出自典藏圖庫中最早的浮雕玉石（Jasper）邊框設計檔案，透過當代設計語彙重新編譯，融和豐富的自然色調與英式園林建築的幾何線條，帶來雋永作品。

圖片提供／BBL Premium、Charisma、Wedgwood

Wedgwood雋永系列刺繡雙人四件式床組（幾何圓）、臻品羽絨雙人冬被。

BBL Premium 100% PIMA棉刺繡素色寢飾Voyage「旅程」青瓷灰。

Charisma 100% Classic系列，淺藕灰＋黑苺紫床組。

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