《2018秋冬寢飾‧皇家幾何》金銀繡線

2018-11-23

記者凃盈如／台北報導

欲展現大器的風格，不見得只能以俐落的線條或幾何圖騰呈現，透過纖細的繡線，與適當的留白，依然可以營造優雅時尚的氣度。

日比寢具D.Porthault，其中一款法國原裝訂製款寢具Neo Elysees，便以顯著的金銀兩色繡線勾勒著細膩的雕花樣式，傳承古典歐式宮廷風格，靈感來自凡爾賽宮奢華鏡廳，巧妙捕捉波西米亞水晶燈閃爍的光芒，與華麗的時代氛圍。

寬庭秋冬新品，則運用先進緹花技法在布料上同時呈現緞織亮面，以及宛如手勾針織霧面效果，流暢活躍，展現空間的氣度。寬庭今年秋冬，以「享受在家的歡愉」為主要概念，推出多款富有溫度的作品。品牌提到，從外部環境改變，或能有效地提振心神，但若能經過佈置，亦宛如將內在具體呈現，滋養生活。

圖片提供／日比寢具、寬庭

日比D.Porthault Neo Elysees 刺繡細部。

日比D.Porthault法國原裝訂製款Neo Elysees刺繡加大平單組。

寬庭Brussels布魯塞爾100%義大利製GIZA埃及超長纖細棉緹花寢飾。

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