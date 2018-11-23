《2018秋冬寢飾‧皇家幾何》立體織繪

2018-11-23

記者凃盈如／台北報導

常見歐洲宮殿、城堡地板以大理石拼接出華美的圖騰，展現氣派、輝煌的氣度，當這些圖騰躍上了柔軟的織品，則為臥室勾勒出簡約、典雅的美感。

義大利頂級寢飾名品FRETTE，秋冬新品回歸雋永，並推出單一品項間能輕鬆混搭的選項，像是「華麗勳章」、「黃金比例」、「律動波光」、「經典鎖鍊」等系列新作，皆能讓人恣意揮灑屬於自己的空間。舉例來說，FRETTE重新演繹精品設計中常見的人字紋、毛呢紋與鎖鏈圖騰等，以簡約、大器的元素，讓空間充滿俐落感，也讓嚮往簡約時尚感的消費者，有了臥室布置的彈性。

譬如鎖鏈系列，利用圓形、橢圓形等標誌性圖像，與幾何藝術的可連續性，組合而成品牌獨有的鎖鍊圖貌，品牌表示，為了使這系列的單品可以隨意混搭，團隊特別研究織材與工法的對應規則，無論是緹花、毛線或者刺繡，彼此任意搭配，都能和諧共存，若只運用單一商品，也很搶眼。此外，FRETTE也重新詮釋品牌最受歡迎的經典作品之一「鉑金系列」，將原本葉脈及螺旋紋設計出的捲雲圖騰，保留波動的線條，讓設計更加簡約、現代化，紗線紋理織繪浮凸觸感，營造栩栩如生的立體效果。

圖片提供／FRETTE、寬庭

FRETTE CHAINS經典鎖鍊系列抱枕，無論置於沙發或者床上，都是空間的焦點。顏色選擇上，除了經典的卡其、灰、白三色外，還新增棕色、黑色等強烈色彩。

寬庭世紀豐藏義大利製Giza埃及超長纖細綿刺繡寢飾，展現大器格調與優雅簡約。

RETTE今年運用時尚的鎖鍊設計元素，並將觸角延伸至其他的居家織品。

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