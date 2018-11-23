《2018秋冬寢飾‧女神氣場》絕色花容

2018-11-23

記者凃盈如／台北報導

一向以大自然為靈感的英倫寢具品牌Wedgwood，今年將「花園」帶入設計。品牌提到，自18世紀起，歐洲貴族流行將殖民地中的奇花異草帶回國內，並養殖在花園或溫室中近距離觀賞，把對異地的幻想寄託在這些花植上，於是，對英國人而言，花園更像是一隅隱秘的私人美境。本季「花園美境」寢具相較春夏清新奔放的花草構圖，秋冬花植紋飾強調帶有東方氣韻的復古典雅風格，藉由經緯組織層次與疏密變化的緹花工藝，以及針線翻飛的繁複刺繡，臨摹古畫色彩，交織出筆觸雅致、色彩溫潤猶如畫作般的寢織藝術，讓花期最美的瞬間留駐於床寢。

日比Sanderson的Wisteria Falls床組，則首次運用數位印染，以專業的套色配置帶來繽紛的紫藤花綻放，從藍色、靛青到紫色，大面積的不連續花朵搖曳生姿，嬌俏的畫眉鳥與繽紛彩蝶飛舞穿梭，並以豐富的色彩變化，呈現出紫藤花盛開時如瀑布流瀉的華麗視覺。

圖片提供／Wedgwood、日比寢具、東妮寢飾

日比Sanderson Wisteria Falls數位印染床組。

Tonia Nicole東妮寢飾100%天絲印花床組「銀杏大道」。

Wedgwood茉莉芳菲刺繡四件式床組。

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