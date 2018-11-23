《2018秋冬寢飾‧女神氣場》華麗蕾絲

2018-11-23

記者凃盈如／台北報導

今年秋冬寢具風格多變，除了大器的幾何圖騰之外，帶有繁複紋樣的滿版印染，又或者經典不敗的蕾絲，都有出人意表的亮眼之作。

寢具的風格，常常表露出主人性格與喜好，無論是對比強烈的印花，或者唯美浪漫的蕾絲，那隱於室的風采，總不經意流露心思，或者狂野冒險，或者溫柔纖細，都有絕妙的相對應。

今年秋冬寢具可見多款足具「女神氣場」的作品，無論是以數位印染呈現豐富花色的紋樣，或者精雕細琢的蕾絲作品，都十分吸睛。

日比寢具VALERON的HERMIA-AZURE，便以數位印染描繪出夜晚夢境的奇幻與神祕氛圍，靛藍色的漸層色彩襯托出金色拓印的華麗迷幻，強烈的對比色，展現瑰麗的異國風情。

寬庭的「慕夏女神義大利製Giza埃及超長纖細綿蕾絲寢飾」，蕾絲的部分運用18世紀厚實網底針法，細膩地勾勒出古董蕾絲曼妙的花草佈局，無疑是眾多女性一眼就愛上的夢幻逸品。

至於瑪商代理的法國寢具品牌Alexandre Turpault，則以閃耀帶光澤的金屬絲設計著稱，在新品Precieux系列床組中，簡約又迷人地展現帶點奢華的鄉村感受，遠看狀似純白色寢具，但細看可見蔓藤花紋襯著裸緞埃及棉的紋樣，彷彿水印，邊框則以金線為自然柔白點睛。

圖片提供／日比寢具、瑪商、寬庭

瑪商Alexandre Turpault PRECIEUX系列床組。

日比VALERON HERMIA-AZURE數位印染床組。

寬庭慕夏女神義大利製Giza埃及超長纖細綿蕾絲寢飾。

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