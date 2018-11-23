新總監、新局面：Burberry by Riccardo

2018-11-23

記者王瀅娟／紐約、台北報導、攝影

承先啟後

相較於Hedi Slimane，Riccardo Tisci宣稱他非常推崇Burberry前任總監Christopher Bailey與Burberry歷史傳承的話語，可說相當真誠。他沒有抹去官方Instagram上的歷史痕跡，又經常發表推崇Burberry的經典格紋與風衣的言論，在他發表的第一季作品中也大量推出各式各樣的風衣與格紋單品，以及加入自我創意後的設計，將Burberry過去常使用的經典設計元素與街頭風格更自然融合在一起，比如在風衣上加入大量的金屬鉚釘環、解構風衣的A字裙、印上英國文人的裙子、皇室宮廷風格的迷你洋裝等，準備迎接新世代的Burberry顧客。

TB Logo新氣象

Burberry也同步發表全新的TB Logo，設計靈感取自品牌創始人Thomas Burberry的名字縮寫。從品牌Instagram公布的郵件影像來看，更改品牌Logo在Riccardo上任後沒多久就開始動工，原本要耗時4個月的工程在4星期內敲定，還多了個TB Logo。Riccardo顯然非常喜歡TB Logo，不但在首秀前於各大主要城市推出以TB Logo為主的裝置宣傳大秀日期，在第一個系列中也大量應用TB Logo，跟上最近流行的Logo風潮，也宣告Burberry新時代的到來。

同樣是修改品牌名字，但Riccardo就沒有引起如Hedi的反彈，或許是因為大家都在期待他要如何著手改造Burberry，看到結果是拿掉騎士徽章Logo與更動成現代感字體時，討論的焦點反而是品牌名設計會不會越來越同質化的問題（新品牌標準字設計者與CALVIN KLEIN同樣都是Peter Saville）。

時發售取代即秀即買

雖然Burberry於秀前宣布Riccardo操刀的第一個系列部分商品將在秀後24小時內於Instagram與WeChat限時發售，還親自穿TB Logo T恤自拍上傳Instagram宣傳，但目前官網上與專賣店內販售的依然是由Burberry團隊設計的服裝，手袋也依然主打前任總監設計的Belt與D-Ring，目前發表的名人穿新設計的照片，圖說也註明是2019春夏系列，代表著他悄悄地將CB時代全系列即秀即買的日程重新調回與主流時尚同步的步調。

每月17日 全新B Series系列

自今年10月開始，Burberry將於每月17日推出全新B Series系列，直白宣告「打算藉由頻繁發表全新商品的舉動來刺激顧客的期待感。」第一個商品是印有TB Logo的中性款白色T恤及平針織布運動衫，限量於品牌Instagram、Wechat、Line與Kakao平台販售，顯然是因應新世代顧客每天接受眾多刺激，因而想辦法爭取品牌聲量的做法。雖然看似平凡，不過在Burberry 9月大秀隔日，倫敦攝政街旗艦店擠滿了前來選購TB Logo黑色T恤的年輕人，讓Burberry信心十足。

圖片提供／Burberry

Burberry 2019春夏將過去Burberry曾使用的設計元素融會貫通後重新運用，多元結合。

Riccardo Tisci將Burberry的經典格紋與風衣解構重新設計，並融入街頭元素。

Riccardo Tisci在Burberry 2019春夏配件加入小趣味，為騎單車通勤的上班族設計腳踏車鎖腰帶與可斜揹在背後的雨傘配件。

Burberry 2019春夏推出護照套與機票外幣收納包為鍊墜的項鍊，搞怪的趣味正中年輕世代下懷。

Riccardo Tisci相當推崇Burberry的經典格紋與全新的TB Logo。

Burberry 2019春夏以多元方式展現TB Logo，包括口袋上的印花。

全新TB Logo以品牌創始人Thomas Burberry的姓名縮寫為靈感。

Burberry在紐約的Sunset Beach搭起TB Logo海灘傘，相當壯觀。

Burberry在倫敦Marble Arch搭起TB Logo泰迪熊。（翻攝自Instagram@burberry）

Burberry全新TB Logo包覆叮叮車攻佔香港。

Riccardo Tisci在Burberry Instagram上傳穿上TB Logo黑色T恤照片，親自上陣宣傳秀後24小時內於Instagram販賣部分秀款的消息。（翻攝自Instagram@burberry）

Burberry 2019春夏秀後在官方Instagram上放部分秀款與私服搭配的照片，透過Instagram限時發售部分秀款。（翻攝自Instagram@burberry）

Burberry 2019春夏秀後在官方Instagram上放部分秀款與私服搭配的照片，透過Instagram限時發售部分秀款。（翻攝自Instagram@burberry）

Belt手提包目前仍是Burberry官網上的主打包之一，圖為Burberry Conservatory期間限定店獨賣款。

Christopher Bailey在任時設計的D-Ring肩揹包目前仍在官網銷售，55,000元。

Burberry宣布每月17日將推出B Series新品，刺激顧客的期待感，圖為10月份推出的TB Logo白色平針織布運動衫。

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