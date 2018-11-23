新總監、新局面：Celine by Hedi Slimane

記者王瀅娟／紐約、台北報導、攝影
似曾相識
Hedi Slimane發表了上任Celine創意總監的第一季作品，結果令人驚訝的同時也不意外。 不意外的是他真的很做自己，一改前任總監奠定的Celine獨立世故的女人樣貌，變身在夜店流連忘返的時髦妹子；令人驚訝的是：這些「新作」跟他在前東家時期設計的作品幾乎沒兩樣，做自己是一回事，但怎麼會沒有新意？！
Celine by Hedi Slimane推出之後，網路與社交媒體上嘲諷批評聲浪不斷，聲音大到Hedi罕見地出面反擊：「這些批評的意見都是對新系列的最好宣傳！」也有意見認為，目前大家認知的Celine風格其實是Phoebe Philo創造的，Celine雖是有歷史的品牌，卻沒有鮮明的風格輪廓，因此批評他不顧品牌歷史傳承不盡公平。從更寬廣的角度來看，如果Celine雇用Hedi就是為了吸引一批完全不同於現在顧客群的新顧客，而且是高層眼中的新世代顧客，那麼Hedi忠於自己喜好的設計何錯之有？只要新系列上市時顧客買單情況熱烈，Hedi便達成了他的任務。
改名與清空IG
Hedi新作之所以令人不意外，主要是他上任Celine後的行徑跟前東家時的作為如出一轍：第一步就是宣布改名，去掉了Celine品牌名第二個字母上方的重音符號，由於大家前幾年已經接受過同樣的震撼，加上這個名字的確是1960年代時常用的品牌名，所以並未引起太多反彈。
真正引起軒然大波的是，他在Instagram上宣布新品牌名時，也同時抹去了過去的所有貼文，讓前任總監的粉絲發出「焚書坑儒」的不平之鳴。走自己的路是一回事，但是有必要抹掉所有過去的痕跡嗎？不過粉絲們的抗議也喚不回過去，目前Celine Instagram上只看得到Hedi的設計。
擁抱名人時尚
Celine前任創意總監Phoebe Philo的創作有眾多名人追捧，但她其實很反對名人行銷，剛接任的時候甚至明文規定不可操作名人時尚，讓品牌公關很頭大。然而Hedi上任後，還沒發表第一季系列，倒是先讓女神卡卡拿著他上任後創作的第一款手袋「16」到處趴趴走，他在前東家時期就很支持他的安潔莉娜．裘莉也隨即拿著16亮相，在大家還摸不準Hedi會怎麼對待Celine時，先賺一波網路社交媒體與即時新聞宣傳。
全新官網上線 重新擁抱LOGO
Celine官網在2019春夏秀後沒多久也重新改版上線，可同時瀏覽前後任創意總監設計的手袋與配件，不過在11月中Hedi設計的手袋與配件首波於實體專賣店上市後，前任總監的設計手袋還能不能存在於官網上尚不得而知，不過依照他對官方Instagram的作法，恐怕也是會消失的。
不過，曾經在取消Logo上吃過虧的Hedi，新手袋設計倒是很大方擁抱Logo，C Bag重新啟用品牌1970年代配件上常見的C Logo，Triomphe Bag則採用品牌曾紅極一時的Triomphe Logo，都應用於包釦設計上，證明自己事實上很重視品牌歷史傳承。
圖片提供／Celine by Hedi Slimane
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Celine創意總監Hedi Slimane。
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Celine by Hedi Slimane 2019春夏融入瑞士美裔藝術家Christian Marclay的藝術創作。
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Celine by Hedi Slimane 2019春夏首度出現男裝，將會是男女都能穿的中性款。
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Celine by Hedi Slimane 2019春夏超短的黑色小洋裝是創意總監的招牌設計。
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Celine by Hedi Slimane 2019春夏褲裝，有種似曾相識感。
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Celine by Hedi Slimane 2019春夏紅色亮片洋裝，和在前東家的創作有87％相似。
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Celine透過Instagram發布改名訊息。（翻攝自Instagram@celine）
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Celine官方Instagram上都是Hedi時代的影像。（翻攝自Instagram@celine）
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女神卡卡8月底率先拿Celine 16亮相，是Hedi上任Celine創意總監的第一天設計的包款。
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女神卡卡連2天拿Celine 16上街亮相，為Celine by Hedi Slimane炒熱話題。
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Hedi Slimane的忠實支持者安潔莉娜．裘莉也揹Celine 16現身街頭。
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Celine官網已改版完成重新上線，Celine by Hedi Slimane的首波手袋已經可在網上瀏覽。（翻攝自Celine官網首頁）
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Celine Triomphe Bag以品牌經典的Triomphe Logo設計包釦，淡酒紅光滑小牛皮中型肩揹包115,000元。
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Celine C Bag以品牌70年代常用的C字裝飾作為包釦設計，駝黑拼色格紋襯芯小牛皮中型鍊帶包99,000元。
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