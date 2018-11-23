新總監、新局面：Celine by Hedi Slimane

2018-11-23

記者王瀅娟／紐約、台北報導、攝影

似曾相識

Hedi Slimane發表了上任Celine創意總監的第一季作品，結果令人驚訝的同時也不意外。 不意外的是他真的很做自己，一改前任總監奠定的Celine獨立世故的女人樣貌，變身在夜店流連忘返的時髦妹子；令人驚訝的是：這些「新作」跟他在前東家時期設計的作品幾乎沒兩樣，做自己是一回事，但怎麼會沒有新意？！

Celine by Hedi Slimane推出之後，網路與社交媒體上嘲諷批評聲浪不斷，聲音大到Hedi罕見地出面反擊：「這些批評的意見都是對新系列的最好宣傳！」也有意見認為，目前大家認知的Celine風格其實是Phoebe Philo創造的，Celine雖是有歷史的品牌，卻沒有鮮明的風格輪廓，因此批評他不顧品牌歷史傳承不盡公平。從更寬廣的角度來看，如果Celine雇用Hedi就是為了吸引一批完全不同於現在顧客群的新顧客，而且是高層眼中的新世代顧客，那麼Hedi忠於自己喜好的設計何錯之有？只要新系列上市時顧客買單情況熱烈，Hedi便達成了他的任務。

改名與清空IG

Hedi新作之所以令人不意外，主要是他上任Celine後的行徑跟前東家時的作為如出一轍：第一步就是宣布改名，去掉了Celine品牌名第二個字母上方的重音符號，由於大家前幾年已經接受過同樣的震撼，加上這個名字的確是1960年代時常用的品牌名，所以並未引起太多反彈。

真正引起軒然大波的是，他在Instagram上宣布新品牌名時，也同時抹去了過去的所有貼文，讓前任總監的粉絲發出「焚書坑儒」的不平之鳴。走自己的路是一回事，但是有必要抹掉所有過去的痕跡嗎？不過粉絲們的抗議也喚不回過去，目前Celine Instagram上只看得到Hedi的設計。

擁抱名人時尚

Celine前任創意總監Phoebe Philo的創作有眾多名人追捧，但她其實很反對名人行銷，剛接任的時候甚至明文規定不可操作名人時尚，讓品牌公關很頭大。然而Hedi上任後，還沒發表第一季系列，倒是先讓女神卡卡拿著他上任後創作的第一款手袋「16」到處趴趴走，他在前東家時期就很支持他的安潔莉娜．裘莉也隨即拿著16亮相，在大家還摸不準Hedi會怎麼對待Celine時，先賺一波網路社交媒體與即時新聞宣傳。

全新官網上線 重新擁抱LOGO

Celine官網在2019春夏秀後沒多久也重新改版上線，可同時瀏覽前後任創意總監設計的手袋與配件，不過在11月中Hedi設計的手袋與配件首波於實體專賣店上市後，前任總監的設計手袋還能不能存在於官網上尚不得而知，不過依照他對官方Instagram的作法，恐怕也是會消失的。

不過，曾經在取消Logo上吃過虧的Hedi，新手袋設計倒是很大方擁抱Logo，C Bag重新啟用品牌1970年代配件上常見的C Logo，Triomphe Bag則採用品牌曾紅極一時的Triomphe Logo，都應用於包釦設計上，證明自己事實上很重視品牌歷史傳承。

圖片提供／Celine by Hedi Slimane

Celine創意總監Hedi Slimane。

Celine by Hedi Slimane 2019春夏融入瑞士美裔藝術家Christian Marclay的藝術創作。

Celine by Hedi Slimane 2019春夏首度出現男裝，將會是男女都能穿的中性款。

Celine by Hedi Slimane 2019春夏超短的黑色小洋裝是創意總監的招牌設計。

Celine by Hedi Slimane 2019春夏褲裝，有種似曾相識感。

Celine by Hedi Slimane 2019春夏紅色亮片洋裝，和在前東家的創作有87％相似。

Celine透過Instagram發布改名訊息。（翻攝自Instagram@celine）

Celine官方Instagram上都是Hedi時代的影像。（翻攝自Instagram@celine）

女神卡卡8月底率先拿Celine 16亮相，是Hedi上任Celine創意總監的第一天設計的包款。

女神卡卡連2天拿Celine 16上街亮相，為Celine by Hedi Slimane炒熱話題。

Hedi Slimane的忠實支持者安潔莉娜．裘莉也揹Celine 16現身街頭。

Celine官網已改版完成重新上線，Celine by Hedi Slimane的首波手袋已經可在網上瀏覽。（翻攝自Celine官網首頁）

Celine Triomphe Bag以品牌經典的Triomphe Logo設計包釦，淡酒紅光滑小牛皮中型肩揹包115,000元。

Celine C Bag以品牌70年代常用的C字裝飾作為包釦設計，駝黑拼色格紋襯芯小牛皮中型鍊帶包99,000元。

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