新總監、新局面：Tiffany by Reed

記者王瀅娟／紐約、台北報導、攝影
新日常珠寶
「新世代的頂級珠寶顧客不想要只能在晚宴佩戴的珠寶，希望平常也能佩戴，所以重點就是不要做得太正式。」Tiffany創意總監Reed Krakoff在今年度、同時也是他操刀的第一個Blue Book頂級珠寶系列發表會上如是說。Reed「不要太正式」的發言，讓人不禁聯想，難道Blue Book系列代表的奢華珍稀將被全面改寫？
翻開2018 Blue Book系列，以往總是重頭戲的Jean Schlumberger作品已經不見蹤跡，全都是Reed的全新創作。雖以「四季（Four Seasons of Tiffany）」為題，乍聽十分老套，然而Reed無意忠實呈現大自然的有機線條，「我們想要呈現神似而非形似的設計。」以繡球花的設計來說，乍看很有花朵繁密叢聚的模樣，然而細看花朵，花蕊如大頭針般穿過如紙片般的花瓣，繡球花的顏色並非表現在花瓣上，而隱藏在花朵之下，以同色系但不同色調的寶石穿插鑲嵌，營造出深淺漸層的效果。
Reed以自然萬物表現季節的變化感時，盡量保持線條的簡潔，因此更容易融入日常穿搭。再看小蒼蘭的設計，鑲嵌鑽石與粉鑽的花瓣展現含苞姿態，然而在花瓣與花枝的交接處，卻看到明顯的螺絲，讓人感覺更像是精美的燈或家飾，而非花朵，卻也因此更具摩登感。
幾何線條與圖案在Reed的首發Blue Book系列也是重要元素，靈感源自裝飾藝術時期，Reed將幾何圖案結合自然，比如在18K金寬版鍊帶手環上不對稱點綴群聚的飛蛾，較為個性化的展現方式也讓此手環日常佩戴也不覺過於華麗。
Reed對Pantone色票的著迷程度也嶄露無遺，在項鍊或鍊墜上，都可以看到Pantone漸變色調的設計。傳統觀念上，若你認為要找到Pantone漸層色的寶石比較容易，那也不見得，Tiffany寶石學家Melvyn Kirtley表示，要在眾多寶石中找到恰好能對得上的顏色的也很困難，而且為了符合設計重新切割寶石時，顏色可能就走味了，又要重新挑選，對他來說不會比較容易。
實驗精神則完全表現在描繪冬季冰川裂紋的項鍊上。為了呈現Reed想像中冰山在海中載浮載沉與冰塊碎裂的無縫裂紋，Tiffany研發了獨家的鋸齒狀切割法，「這個切割的難度在於，如果切得太厚，就沒有穿透感；如果切得太薄，就失去鑽石的閃耀。我們共花了6個月切割項鍊所需的鑽石，每顆鑽石的形狀都不一樣。」至於總共耗損掉多少鑽石，Melvyn沒有明說，但看他惋惜的表情，想必為數不少。
網紅勝過明星
以往受邀參加Blue Book頂級珠寶發表晚宴或派對的明星，多是鼎鼎大名的好萊塢明星，如瑞絲．薇絲朋、葛妮絲．派特蘿、凱特．哈德森、娜歐蜜．華茲等，而今年嘉賓名單上最吸睛的是Instagram粉絲數達1億2千萬人的話題名媛「翹臀金」金．卡戴珊，其他則是美國當地明星、社交紅人等，轉變之大頗令人驚訝。看來要拉近新世代與頂級珠寶間的關係，Instagram紅人的吸引力顯然大過大牌明星。
Blue Book珠寶集變成攝影集
Blue Book本身跟以前不一樣了！Blue Book原本是創始人Charles Tiffany印製發給顧客的商品目錄小冊，逐漸演變成登錄當年度最珍稀的頂級珠寶作品，下方搭配作品解說。而Reed操刀的Blue Book則是史上最大本的Blue Book，長47公分、寬33公分，內頁幾乎看不到珠寶的全貌，甚至有工藝製作圖，更像是一本以珠寶為主角的藝術攝影書。裝訂的線頭散落兩側，好似服裝的不收邊設計，然而更令人想不到的是這些裝訂線實際上是裝飾，沒有固定作用，因此翻閱時整本「書」好像隨時會散開，這麼另類的Blue Book，似乎在傳達，一向給人中規中矩、教養良好的千金小姐印象的Tiffany，未來將有更多令人意想不到的表現。
歡迎打卡
要打入年輕世代的心，首先就要打入網路社群！針對年輕世代愛看、愛Po Instagram的習性，Tiffany的行銷策略也有不同以往的大動作，以Paper Flowers系列發表活動為例，Tiffany把紐約代表性的計程車、地鐵站與知名咖啡店都染上Tiffany藍，一時間整個曼哈頓處處都是Tiffany藍的身影，這麼好玩的事情馬上在Instagram裡引起回響，也連帶影響其他城市舉辦上市活動時，將專賣店打造成適合拍照上傳的場景，讓心中有網紅魂的顧客們拍個夠、炫耀個夠，也是免費的口碑宣傳。
去年底開幕的Blue Box Cafe也有同樣的效果，雖然餐點評價見仁見智，但每個進去的顧客都難免拍照Po Instagram炫耀一下，成為Blue Box Cafe的最佳宣傳，目前已成為城中熱點，一開始還可以現場排隊，現在只接受上網預約，而且每天一開放就被預約一空。Blue Box Cafe讓Tiffany更貼近一般人的生活，也讓人更有走進Tiffany第五大道旗艦店的理由。
個人印記 專屬於你
已成消費主力的千禧世代，消費更注重展現個性，今年七夕推出限時Make it My Tiffany個人化刻印服務，可以在大多數純銀或K金珠寶上刻印個人化的圖案，自己畫的也可以，引起許多年輕顧客的回響，未來也不排除會再度舉辦。Make it My Tiffany的成功，讓Tiffany對籌備多時的婚戒訂製服務更有信心，除了可以自選喜歡的戒指款式、材質與主鑽克拉數，更重要的是在戒盒上可以壓印或燙印個人化印記，讓婚戒更加獨一無二。
圖片提供／Tiffany
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Tiffany創意總監Reed Krakoff。
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Tiffany 2018 Blue Book 系列繡球花手鍊，底層鉑金樹枝鑲嵌總重逾96克拉橢圓型與圓型淺綠色碧璽，在繡球花海中隱隱透出綠意。
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Tiffany 2018 Blue Book系列小蒼蘭胸針，鉑金與18K金鑲嵌總重逾8克拉粉鑽及白鑽。
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Tiffany 2018 Blue Book 系列飛蛾造型手環，鑲滿鑽的飛蛾群聚停留於18K金鍊帶手環上，個性化的設計也適合搭配日裝。
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Reed對Pantone漸變色調相當著迷，Tiffany 2018 Blue Book 系列繡球花項鍊也鑲嵌了漸變色彩的藍寶石與鑽石。
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Tiffany 2018 Blue Book系列冰川項鍊，鉑金鑲嵌總重逾91克拉鋸齒狀切割鑽石，為本年度最具挑戰性的工藝之作。
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為了增加頂級珠寶更多日常佩戴的機會，Tiffany 2018 Blue Book 系列有不少以往沒有的珠寶款式，如鑽石蕨葉造型頭飾。
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金．卡戴珊是今年Tiffany Blue Book系列發表派對上的Key Star。
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2018年度Blue Book是史上最大的Blue Book，長47公分、寬33公分。
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2018年度Blue Book內頁少有完整的珠寶圖片，甚至出現正在製作中的工藝圖。
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Tiffany於Paper Flowers系列發表會期間將Tiffany藍潑向紐約各角落，包括咖啡店。
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Tiffany於Paper Flowers系列發表會當天將紐約街頭招牌的計程車漆成Tiffany藍，在第五大道旗艦店前候客。
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Tiffany藍盒子造型蛋糕是許多人造訪Blue Box Cafe的原因。（翻攝自Instagram@ariellesays）
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許多人造訪Blue Box Cafe就為了拍可愛照片上傳Instagram。（翻攝自Instagram@ theroyaltwins）
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Blue Box Cafe對外窗可看見曼哈頓街景，也是拍照熱點。（翻攝自Instagram@mariana.islass）
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Make it My Tiffany限時個人化刻印服務可以在Please Return to Tiffany、Modern Keys等以貴金屬為主的珠寶上刻印非常個人化的印記，吸引眾多年輕人前來購買。
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