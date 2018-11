新總監、新局面：Tiffany by Reed

2018-11-23

記者王瀅娟/紐約、台北報導、攝影

新日常珠寶

「新世代的頂級珠寶顧客不想要只能在晚宴佩戴的珠寶,希望平常也能佩戴,所以重點就是不要做得太正式。」Tiffany創意總監Reed Krakoff在今年度、同時也是他操刀的第一個Blue Book頂級珠寶系列發表會上如是說。Reed「不要太正式」的發言,讓人不禁聯想,難道Blue Book系列代表的奢華珍稀將被全面改寫?

翻開2018 Blue Book系列,以往總是重頭戲的Jean Schlumberger作品已經不見蹤跡,全都是Reed的全新創作。雖以「四季(Four Seasons of Tiffany)」為題,乍聽十分老套,然而Reed無意忠實呈現大自然的有機線條,「我們想要呈現神似而非形似的設計。」以繡球花的設計來說,乍看很有花朵繁密叢聚的模樣,然而細看花朵,花蕊如大頭針般穿過如紙片般的花瓣,繡球花的顏色並非表現在花瓣上,而隱藏在花朵之下,以同色系但不同色調的寶石穿插鑲嵌,營造出深淺漸層的效果。

Reed以自然萬物表現季節的變化感時,盡量保持線條的簡潔,因此更容易融入日常穿搭。再看小蒼蘭的設計,鑲嵌鑽石與粉鑽的花瓣展現含苞姿態,然而在花瓣與花枝的交接處,卻看到明顯的螺絲,讓人感覺更像是精美的燈或家飾,而非花朵,卻也因此更具摩登感。

幾何線條與圖案在Reed的首發Blue Book系列也是重要元素,靈感源自裝飾藝術時期,Reed將幾何圖案結合自然,比如在18K金寬版鍊帶手環上不對稱點綴群聚的飛蛾,較為個性化的展現方式也讓此手環日常佩戴也不覺過於華麗。

Reed對Pantone色票的著迷程度也嶄露無遺,在項鍊或鍊墜上,都可以看到Pantone漸變色調的設計。傳統觀念上,若你認為要找到Pantone漸層色的寶石比較容易,那也不見得,Tiffany寶石學家Melvyn Kirtley表示,要在眾多寶石中找到恰好能對得上的顏色的也很困難,而且為了符合設計重新切割寶石時,顏色可能就走味了,又要重新挑選,對他來說不會比較容易。

實驗精神則完全表現在描繪冬季冰川裂紋的項鍊上。為了呈現Reed想像中冰山在海中載浮載沉與冰塊碎裂的無縫裂紋,Tiffany研發了獨家的鋸齒狀切割法,「這個切割的難度在於,如果切得太厚,就沒有穿透感;如果切得太薄,就失去鑽石的閃耀。我們共花了6個月切割項鍊所需的鑽石,每顆鑽石的形狀都不一樣。」至於總共耗損掉多少鑽石,Melvyn沒有明說,但看他惋惜的表情,想必為數不少。

網紅勝過明星

以往受邀參加Blue Book頂級珠寶發表晚宴或派對的明星,多是鼎鼎大名的好萊塢明星,如瑞絲.薇絲朋、葛妮絲.派特蘿、凱特.哈德森、娜歐蜜.華茲等,而今年嘉賓名單上最吸睛的是Instagram粉絲數達1億2千萬人的話題名媛「翹臀金」金.卡戴珊,其他則是美國當地明星、社交紅人等,轉變之大頗令人驚訝。看來要拉近新世代與頂級珠寶間的關係,Instagram紅人的吸引力顯然大過大牌明星。

Blue Book珠寶集變成攝影集

Blue Book本身跟以前不一樣了!Blue Book原本是創始人Charles Tiffany印製發給顧客的商品目錄小冊,逐漸演變成登錄當年度最珍稀的頂級珠寶作品,下方搭配作品解說。而Reed操刀的Blue Book則是史上最大本的Blue Book,長47公分、寬33公分,內頁幾乎看不到珠寶的全貌,甚至有工藝製作圖,更像是一本以珠寶為主角的藝術攝影書。裝訂的線頭散落兩側,好似服裝的不收邊設計,然而更令人想不到的是這些裝訂線實際上是裝飾,沒有固定作用,因此翻閱時整本「書」好像隨時會散開,這麼另類的Blue Book,似乎在傳達,一向給人中規中矩、教養良好的千金小姐印象的Tiffany,未來將有更多令人意想不到的表現。

歡迎打卡

要打入年輕世代的心,首先就要打入網路社群!針對年輕世代愛看、愛Po Instagram的習性,Tiffany的行銷策略也有不同以往的大動作,以Paper Flowers系列發表活動為例,Tiffany把紐約代表性的計程車、地鐵站與知名咖啡店都染上Tiffany藍,一時間整個曼哈頓處處都是Tiffany藍的身影,這麼好玩的事情馬上在Instagram裡引起回響,也連帶影響其他城市舉辦上市活動時,將專賣店打造成適合拍照上傳的場景,讓心中有網紅魂的顧客們拍個夠、炫耀個夠,也是免費的口碑宣傳。

去年底開幕的Blue Box Cafe也有同樣的效果,雖然餐點評價見仁見智,但每個進去的顧客都難免拍照Po Instagram炫耀一下,成為Blue Box Cafe的最佳宣傳,目前已成為城中熱點,一開始還可以現場排隊,現在只接受上網預約,而且每天一開放就被預約一空。Blue Box Cafe讓Tiffany更貼近一般人的生活,也讓人更有走進Tiffany第五大道旗艦店的理由。

個人印記 專屬於你

已成消費主力的千禧世代,消費更注重展現個性,今年七夕推出限時Make it My Tiffany個人化刻印服務,可以在大多數純銀或K金珠寶上刻印個人化的圖案,自己畫的也可以,引起許多年輕顧客的回響,未來也不排除會再度舉辦。Make it My Tiffany的成功,讓Tiffany對籌備多時的婚戒訂製服務更有信心,除了可以自選喜歡的戒指款式、材質與主鑽克拉數,更重要的是在戒盒上可以壓印或燙印個人化印記,讓婚戒更加獨一無二。

圖片提供/Tiffany

Tiffany創意總監Reed Krakoff。

Tiffany 2018 Blue Book 系列繡球花手鍊,底層鉑金樹枝鑲嵌總重逾96克拉橢圓型與圓型淺綠色碧璽,在繡球花海中隱隱透出綠意。

Tiffany 2018 Blue Book系列小蒼蘭胸針,鉑金與18K金鑲嵌總重逾8克拉粉鑽及白鑽。

Tiffany 2018 Blue Book 系列飛蛾造型手環,鑲滿鑽的飛蛾群聚停留於18K金鍊帶手環上,個性化的設計也適合搭配日裝。

Reed對Pantone漸變色調相當著迷,Tiffany 2018 Blue Book 系列繡球花項鍊也鑲嵌了漸變色彩的藍寶石與鑽石。

Tiffany 2018 Blue Book系列冰川項鍊,鉑金鑲嵌總重逾91克拉鋸齒狀切割鑽石,為本年度最具挑戰性的工藝之作。

為了增加頂級珠寶更多日常佩戴的機會,Tiffany 2018 Blue Book 系列有不少以往沒有的珠寶款式,如鑽石蕨葉造型頭飾。

金.卡戴珊是今年Tiffany Blue Book系列發表派對上的Key Star。

2018年度Blue Book是史上最大的Blue Book,長47公分、寬33公分。

2018年度Blue Book內頁少有完整的珠寶圖片,甚至出現正在製作中的工藝圖。

Tiffany於Paper Flowers系列發表會期間將Tiffany藍潑向紐約各角落,包括咖啡店。

Tiffany於Paper Flowers系列發表會當天將紐約街頭招牌的計程車漆成Tiffany藍,在第五大道旗艦店前候客。

Tiffany藍盒子造型蛋糕是許多人造訪Blue Box Cafe的原因。(翻攝自Instagram@ariellesays)

許多人造訪Blue Box Cafe就為了拍可愛照片上傳Instagram。(翻攝自Instagram@ theroyaltwins)

Blue Box Cafe對外窗可看見曼哈頓街景,也是拍照熱點。(翻攝自Instagram@mariana.islass)

Make it My Tiffany限時個人化刻印服務可以在Please Return to Tiffany、Modern Keys等以貴金屬為主的珠寶上刻印非常個人化的印記,吸引眾多年輕人前來購買。

