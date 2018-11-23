Burberry早秋 玩味風衣剪裁新比例

2018-11-23

〔記者王瀅娟／台北報導〕Burberry發布2019早秋系列，延續創意總監Riccardo Tisci為全新的Burberry設定的符碼，應季節需求，更著重於外套的設計。

Riccardo Tisci表示：「我希望2019早秋系列是我今年9月發表的第一個系列時所說的故事的延續。我專注在透過歷史檔案印花、品牌色彩和招牌的外套建立品牌的符碼，同時連結我上一季開始的新主題，包括TB Logo、晚裝與剪裁。」

外套的變化在本季甚為鮮明，特別是風衣，更動部件的比例，或是把內襯翻出來變成表面，在經典中尋找新趣味。TB Logo以較為低調謹慎的方式應用，如西裝外套上的隱形緹花織紋，或手袋的鎖釦，或隱身於迷彩中。結合絲巾與羽絨衣的披毯，透過釦帶就可轉換為斗篷。外套、襯衫與長褲的邊緣裝飾金屬環或鉚釘，點出英式龐克興味。透過剪裁使基本款式饒富趣味，如將大學運動衫結合宮廷袖與馬甲結構，變得難以定義類型，也改變了身體輪廓，令人感到新鮮有趣。

圖片提供：Burberry

Burberry 2019早秋系列繼續玩風衣的比例。

Burberry 2019早秋系列結合絲巾與羽絨衣的斗篷既實用又時髦。

Burberry 2019早秋延續春夏系列元素，如皇室、老照片等，轉化成潮味十足的設計。

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