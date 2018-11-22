手機多鏡頭就是潮！後3、後4鏡頭大拚鬥

2018-11-22

記者吳佩樺／台北報導、攝影

手機鏡頭幾顆才夠用？恐怕沒有答案！而Android手機正掀起「多鏡頭」大戰，雙主鏡頭早已不夠看，後3、後4鏡頭手機陸續在台上市，包括Huawei Mate 20系列、Samsung A7跟A9、OPPO R17 Pro，涵蓋旗艦、中階、入門，價格從萬元至3萬元都有，明年勢必會愈演愈烈，似乎只能用一句「多鏡頭就是潮」來形容當下此一趨勢了！

《在台上市旗艦唯一 後3鏡頭》

Huawei去年的P20 Pro已經採用後3鏡頭，今年的Mate 20系列包含Mate 20、Mate 20 Pro亦是目前在台上市唯一具備後3鏡頭的旗艦手機，不過不同於P20 Pro其中一顆是黑白鏡頭，Mate 20系列改為標準、大廣角、3倍光學變焦的組合。

Mate 20跟Mate 20 Pro雖然都主打後置徠卡3鏡頭，但以Mate 20 Pro更為頂規，看得出來Huawei把最好的規格都塞進去了，包括6.39吋雙側曲面螢幕、螢幕指紋解鎖、高達4,000萬畫素的後3鏡頭、IP68防水，甚至首創反向無線充電，可直接變身無線充電板替其它手機充電。

以Mate 20 Pro實測拍照，除了3倍光學變焦，還能做到5倍無損變焦，實際以5倍無損變焦拍攝台北101，效果的確比其他手機好很多。

另跟Apple iPhone Xs Max進行夜景比較，Mate 20 Pro的銳利度以及細節表現比iPhone Xs Max更為優異，就連街景招牌上的小字都清晰可見，不過Mate 20 Pro色彩呈現極致飽和、濃烈，iPhone Xs Max則比較自然。

此外，Mate 20 Pro能近到2.5公分微距拍攝，實測超近特寫拍攝甜點，Mate 20 Pro仍然可拍出清晰的照片，但iPhone Xs Max則無法對到焦。

《實測Mate 20 Pro》

反向無線充電

Mate 20 Pro是全球首創反向無線充電，可直接變身無線充電板替其它手機例如蘋果iPhone充電。

超近拍實測

實測以2.5公分左右的超近距離拍攝甜點上的裝飾，Mate 20 Pro能拍出清晰的照片，但相同距離下，iPhone Xs Max沒有辦法對到焦。

後3鏡頭這樣玩

Mate 20 Pro除了配置標準、大廣角、3倍光學變焦後3鏡頭，另外強調能做到5倍無損變焦。實際以5倍無損變焦拍攝台北101，效果的確比其他手機好很多。

夜景實測

Mate 20 Pro跟iPhone Xs Max進行夜景比較，二款均以一般自動模式拍攝，Mate 20 Pro的銳利度以及細節表現比iPhone Xs Max更為優異，就連街景招牌上的小字都清晰可見。

《中階首創 後4鏡頭》

Samsung搶攻中階手機市場，同時推出A7、A9。A9是全球首款後4鏡頭手機，而A7是目前台灣市面上唯一萬元就能入手的後3鏡頭手機。

A7、A9同樣都搭載了2,400萬畫素主鏡頭、500萬畫素景深鏡頭、800萬畫素大廣角鏡頭，但A9再多了1顆1,000萬畫素的2倍光學變焦鏡頭，這是二者在相機功能上的最大差別。

旗艦Note 9的智慧場景辨識功能亦下放到A7、A9，可辨識19種場景，只比Note 9少1種。

此外，大廣角鏡頭的缺點是畫面會變形，A7、A9特別加入修正功能，會讓變形問題改善一點。

《實測A9》

後4鏡頭這樣玩

A9的後4鏡頭可拍標準、大廣角、2倍光學變焦以及景深，光圈從F1.7到F2.4，因此拍攝亮度表現會有點不太一樣。另一入門A7則少了2倍光學變焦鏡頭。

大廣角修正

大廣角鏡頭的缺點是畫面會變形，A9加入形狀校正功能，拍完照片後，可直接點選修正，下圖便是修正過後的，能稍微改善一點變形問題。

《中階夯機 後3鏡頭》

OPPO R17 Pro的後3鏡頭是後雙鏡頭，再加上一顆TOF 3D立體鏡頭，可用於3D照片拍攝，製作3D模型，不過TOF 3D立體鏡頭相關功能要等到12月初軟體升級後開放，因此目前該部分還無法使用。

R17 Pro日常拍攝主要還是仰賴後雙鏡頭，這次比較特別的是加入類似Samsung S9系列、Note 9的F1.5、F2.4可變雙光圈，手機會依據光線情形，自動切換雙光圈，例如光線不足會自動啟用F1.5光圈。

在昏暗室內比較R17 Pro跟Note 9的可變雙光圈，在低光源F1.5光圈下，R17 Pro拍攝照片的低噪點表現跟Note 9差不多，一樣很清晰。R17 Pro在可變雙光圈加持下，夜拍能力是OPPO R系列歷代最好的。此外，Note 9顏色明顯偏向暖色調，跟R17 Pro帶點冷色感不太一樣，這部分喜好見仁見智。

《實測R17 Pro》

可變雙光圈

在昏暗室內拍攝布偶，R17 Pro跟Note 9都自動切換到F1.5光圈，R17 Pro拍攝照片的清晰度、低噪點表現跟Note 9差不多。Note 9顏色比R17 Pro更趨向暖色調，R17 Pro相較帶點冷色感。。

在昏暗室內拍攝耶誕樹，R17 Pro跟Note 9都自動切換到F1.5光圈，R17 Pro拍攝照片的低噪點表現跟Note 9差不多，一樣很清晰。Note 9顏色比R17 Pro更趨向暖色調，R17 Pro相較帶點冷色感。

備註：實測照片，因報紙印刷，有些許失真，請讀者見諒。

部分圖片提供／Samsung、OPPO、Huawei

OPPO R17 Pro

Samsung A7、A9

Huawei Mate 20系列

R17 Pro

A9

A7

Mate 20 Pro

Mate 20

多鏡頭就是潮，趕快跟上潮流吧！從左至右是Huawei Mate 20 Pro、OPPO R17 Pro、Samsung A9。

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