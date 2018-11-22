Audi新一代Q3 預計2019年第2季引進國內

2018-11-22

記者方維鐸／台北報導

以福斯汽車集團MQB模組化平台所打造的全新一代Audi Q3小型CUV，已於今年7月下旬正式對外公開，國內最快要到明年第2季才會引進，目前正針對現行款Q3推出精彩無限版特仕車全力出清中。

新一代Q3車長來到4,485mm，軸距為2,680mm，其實與上文試駕的Lexus UX車系相當，可望搭載該集團的4缸汽柴油動力與S tronic雙離合器變速系統，同時提供FF前驅和quattro全驅的車型選擇，可以想見時興的各式駕駛輔助科技也會出現在這輛小型CUV跨界休旅上，還會提供S line跑格化套件給車主選配。

部分圖片提供／Audi

Audi全新一代Q3的車身尺碼與上文試駕的Lexus UX車系十分接近，預計最快明年第2季於國內推出，但因品牌認同與銷售通路相對弱勢，很難被和泰汽車視為主要競爭對手。

全新Q3的內裝鋪陳集4環品牌一貫的科技冷冽與時尚品味於一身，對偏愛歐風調性的消費者自有一定程度的吸引力。

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