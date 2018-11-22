Lexus UX 200 九州Autoplis賽道試駕體驗

2018-11-22

記者方維鐸／日本報導、攝影

隨著全球高底盤車款風行，車高比傳統掀背車稍高、又沒有SUV那般偌大的小型CUV跨界休旅車成為全球汽車市場的新寵，全球最大的豐田汽車集團繼Toyota C-HR之後，旗下高級車品牌Lexus也推出了UX小型CUV來因應此市場潮流，現階段提供汽油動力的UX 200和油電混合動力的UX 250h，未來還可預期會追加PHEV插電式油電車款，甚至不排除會有Turbo動力的UX 300性能款。

由於UX車系對台灣Lexus的銷售有著舉足輕重的意義，原廠在瑞典斯德哥爾摩舉辦的全球媒體試駕名額有限，總代理和泰汽車11月中旬索性自行在鄰近的日本九州Autopolis賽道舉行台灣媒體試駕活動，趕在國內上市前一週讓媒體在日本專業賽道體驗UX車系的性能。

F SPORT賽道體驗 彰顯駕馭樂趣

首波於國內上市的UX 200，引擎蓋下搭載原廠代號M20A-FKS的2.0升直4燃油多重噴射D-4S引擎，可輸出173匹最大馬力與20.8公斤米峰值扭力，帳面上擁有每公升可跑16.5公里的能源局歐規油耗；9.2秒（0～100公里／時）的起步加速性能與190公里／時的安全極速，其實不難滿足Lexus入門休旅車買家的需求。儘管原廠UX 250h帳面上的0～100公里／時加速為8.5秒，然而在賽道實際試駕並沒有感覺比UX 200明顯快很多，這或許跟少了F SPORT的方向盤換檔撥片有關，賽道上試駕到的UX 200悉數為F SPORT車型，而UX 250h油電車則未配有方向盤換檔撥片。

試駕過程中，將儀表板右上的智能多重駕馭模式控制桿轉到Sport S+模式（這也是F SPORT專屬，一般車型僅有Eco／Normal／Sport 3種模式），TFT全液晶儀表板會出現加粗的紅白雙色轉速表光環，油門踏板的反應變得直接凌厲許多，結合AVS可變阻尼避震系統與ASC動力聲浪控制系統，頓時讓駕駛人獲得更跑格化的駕馭感受。當然這不可能讓本車的動力性能實質增強，但卻增添了些許操控上的趣味感。

GA-C模組化平台 駕乘感受一流

UX車系是以全新的GA-C模組化底盤平台所開發（免不了會聯想到Toyota C-HR的TNGA模組化平台，更何況兩者剛好有著相同的2,640mm軸距），擁有輕量化、高剛性、低重心等多重優勢，賦予本車絕佳的駕乘感受。賽道旁供媒體靜態拍攝的是配備最基本的UX 200菁英版，其標準內裝色系為尊爵黑，車上座椅皮革觸感細緻，透過車工整齊的對比色縫線點綴，讓人領略Lexus專注完美的品牌精神。

國內現正接單中的UX 200菁英版即標配8顆氣囊、Lexus Safety System+、17吋胎圈、單眼LED頭燈、雙前座電熱皮椅等配備；再上一級的F SPORT版則升級18吋銑黑鋁圈和失壓續跑胎、F SPORT專屬外觀套件、F SPORT專屬內裝和座椅、AVS可變阻尼避震系統及ASC動力聲浪控制系統。另外還有50輛F SPORT限量版（售完就不再增加），採用3眼式LED頭燈，並配有AHS智慧型遠光燈自動遮蔽系統、Smart Access智慧型車門啟閉控制、HUD抬頭顯示器、Qi手機無線充電及腳踢感應式電動尾門。

Lexus總代理和泰汽車今天將在國內發表UX 200，現場會公布正式售價，預計可能會比當初的接單價再低一點，但UX車系接下來真正的市場主力會是UX 250h油電車型，和泰汽車預計明年全車系的販售目標3,600輛中，將有3,000輛為UX 250h，UX 200和UX 200 F SPORT加總只佔600輛而已。

代理Lexus的和泰汽車這次選在日本九州Autopolis賽道舉辦UX小型CUV的媒體試駕活動，一方面是要省卻海外市場左駕車款在日本上路的困擾，同時也讓國內媒體領略本車的動力性能與操控表現。

國內即將上市的UX 200菁英版目前是以145萬預售價在經銷據點接單，將標配圖中此款造型粗勇的17吋鋁圈，但並非未來產品編成上的銷售主力，明年第一季推出的UX 250h才會是和泰主打的車型。

UX 200的車高僅1米52，其實跟國內販售的Nissan Tiida一樣高，可以想見在賽道上的過彎側傾並不會像典型的SUV那麼嚴重，彷彿是開一輛主流掀背車的感覺；左右兩側連成一氣的尾燈光型設計，也是本車夜間辨識上的一大特色。

UX 200的油門反應輕盈俐落，動力輸出流暢線性，由靜止加速至時速百公里需時9.2秒，F SPORT車型透過方向盤換檔撥片驅策起來暢快有勁，在賽道上的操控樂趣甚至不輸同集團的Toyota Auris掀背車。

這具原廠代號M20A-FKS的2.0升直4 D-4S雙噴射引擎，可輸出173匹最大馬力與20.8公斤米峰值扭力，國內能源局的歐規平均油耗為16.5公里／公升，符合該排氣級距最優的1級標準。

儀表控台格局呈現明顯的駕駛人導向，中控台上配有多功能資訊整合系統的7吋顯示幕（一旁還有極簡復古石英鐘），內裝皮革上車有工整的對比色縫線，將Lexus中大型車的豪華元素完整移植到這輛小型跨界休旅的車艙內。

UX車系採用全數位儀表，此番在九州Autopolis賽道試駕的左駕車款即為國內上市的車型，所以也具備了中文顯示。

智能多重駕馭模式可透過儀表板右上的控制桿來選擇（圖為非F SPORT的一般車型），這也算是新世代Lexus車款介面設計的一大特色。

Direct Shift-CVT無段變速自排變速系統在車輛起步與低速時直接用齒輪驅動，中高速時切換為傳統鋼帶驅動，還可模擬10速手自排模式，對駕駛樂趣的提升有實質助益。

具有備胎的UX 200行李廂容量為328公升，採用失壓續跑胎的F SPORT車型則有372公升，若將6/4分離後座椅背傾倒，可形成平坦且縱深出色的置物空間。

Lexus UX 200小檔案

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/