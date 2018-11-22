中筒靴 踝靴 長靴 秋冬必備足角

2018-11-22

〔記者林欣若／台北報導〕新加坡國民女鞋CHARLES & KEITH推出全新秋冬系列，這一季設計強調當代女性的都會時尚特質，造型俐落的靴款、穆勒鞋款、瑪莉珍鞋款、格紋踝靴等，都是打造秋冬時髦裝扮的重點商品。

CHARLES & KEITH特地邀請網路名人莫莉（Molly）詮釋秋冬系列，在社群媒體上擁有超過50萬追隨者的莫莉，以風格獨特的穿搭、以及不造作的真實性情贏得廣大粉絲的喜愛。這次為了拍攝CHARLES & KEITH秋冬新品形象廣告，從創意發想、企劃、造型搭配、到勘景拍攝，莫莉一手包辦，拍攝場景包括中藥行、傳統市場肉舖、街頭塗鴉等作為背景，融合摩登大膽的八○年代風格元素，讓時尚有了態度與靈魂。

莫莉表示，今年秋冬一定要有一雙好看的靴子，CHARLES & KEITH秋冬的靴款從帥氣的踝靴、優雅的中筒靴兼備，搭配流行的格紋和花卉、亮眼的金屬高跟，踩踏的每一步氣勢十足；配件部分則以有扭結馬鞍包、鉚釘鍊條包，每一款都兼具實用性和時尚感，是年底派對的最佳配件。

CHARLES & KEITH扁形方跟中筒靴，3,790元。

莫莉穿CHARLES & KEITH方扣高跟短靴，1,990元。

CHARLES & KEITH扭結馬鞍包，2,690元。

CHARLES & KEITH花卉刺繡短靴，2,190元。

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